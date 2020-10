La UCR debate qué hacer con los concejales que se fueron con Gainza

Varisco quiere expulsar de la UCR a los concejales de su espacio que se asociaron con el aspirante a la intendencia de PRO. Pero no parece haber clima para que el pedido prospere. El Comité Provincial no se ha metido en otros casos similares del interior y, además, muchos radicales no ven mal a una jugada que muestra un perfil renovado en Paraná.

Viernes 23 de Octubre de 2020