En este marco, no cerraron las puertas a la posibilidad de debatir que quienes tienen grandes fortunas realicen un aporte extraordinario, excepcionalmente, como lo propone el peronismo en el Congreso de la Nación.“Consideramos importante dar la discusión sobre este tema, pero por el momento no hay ningún proyecto concreto al que realizar aportes o que poner en cuestionamiento, por lo que la discusión de este jueves en el recinto fue abstracta, aunque políticamente es enriquecedor poner sobre el tapete qué tipo de Estado queremos”, sostuvieron, en sintonía con lo planteado por el jefe del bloque, Gustavo Cusinato, en la sesión de este jueves.Para el bloque radical, una de las posibilidades es que se reactive la discusión sobre la extinción de dominio, esto es, que el Estado incaute bienes relacionados con actividades ilícitas. “Sería un aporte institucional a la transparencia y, a su vez, se podrían generar recursos sin perjudicar a nadie”, afirmaron, al tiempo que manifestaron que “sería propicio que se vuelva a debatir este tema”.En este sentido fue que cuestionaron “las contradicciones constantes en las que históricamente ha navegado el peronismo”. Mencionaron “la ola privatizadora que arrasó con el sistema ferroviario, con Entel, con YPF y qué decir de las AFJP, un fraude que constituyó una de las mayores transferencias de recursos del Estado a las arcas de compañías privadas de la historia argentina”.“Los antecedentes del peronismo llevan a desconfiar, pero estamos dispuestos a poner en discusión las diferentes alternativas que se barajan y realizar aportes al respecto”, sostuvieron.“Históricamente el radicalismo reivindicó los derechos de los que menos tienen, de la clase media, la defensa de la educación y la salud pública, por lo que estamos dispuestos a debatir distintas opciones para que el Estado tenga mayores herramientas para atenderlas demandas sociales”, agregaron, en un párrafo que los deja mucho más cerca del peronismo (en su versión no menemista) que de sus socios del PRO en Cambiemos.Por último, advirtieron que también es necesario poner el acento en el modo en el que el Gobierno nacional manejará los eventuales ingresos extraordinarios que pueda obtener: “Sabemos que está instalada la costumbre de distribuir recursos discrecionalmente, por lo que creemos que el destino de los fondos debe constituir un debate de fondo”, finalizaron.