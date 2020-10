Redacción de Página Política De la

“La propiedad privada para ellos, es evidente que no existe. Por más loables que pueden ser los fines, los medios utilizados, que es la usurpación no se compadece con las garantías consagradas por las Constituciones, tanto la Nacional, como la Provincial, y las leyes que las reglamentan”, se lee en un comunicado enviado este martes aMás contundentes son a la hora de criticar el gobierno de Gustavo Bordet, que “alegremente parece consentir” lo acontecido, dado que “hasta ahora ni una sola palabra ha dicho sobre lo que está ocurriendo”.También cuestionan a una Justicia, y especialmente un Ministerio Público Fiscal “distraídos”, que “se toman sus tiempos, que miran para cualquier lado, sin advertir la gravedad de lo que está en juego y ocurriendo, y que no es otra cosa que la violación a la propiedad privada, que, junto con la libertad, son los ejes centrales de cualquier proyecto de vida y crecimiento de una sociedad organizada”.Si bien el apellido Etchevehere está vinculado a la historia de la UCR de Entre Ríos, la porción de la familia que protagoniza este escándalo no ha tenido militancia activa en el partido. De hecho, Luis Miguel se afilió este año al PRO. La UCR tampoco menciona la convocatoria que el expresidente de la Sociedad Rural Argentina formuló a través de las redes sociales para este miércoles, a las 12, en el acceso a la localidad de Santa Elena, en la que se insta a llegar al lugar con “jinetes, camionetas y tractores” con la consigna “acá usurpaciones no” y “Entre Ríos unido para sacar a los usurpadores”.