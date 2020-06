Redacción de Página Política De la

Apoyo provincial

Señalaron que el denunciante, Luis Fariña, con el apoyo de la Sección Abigeato de Islas del Ibicuy de la Policía de Entre Ríos, “debió recurrir a la Fiscalía de Gualeguaychú, dado que en la de Villa Paranacito se demoraba el pedido de allanamiento”. En ese procedimiento “se hallaron un arsenal con todo tipo de armas de fuego, equipos de comunicaciones y uniformes policiales de Buenos Aires y también el de un numero de las cabezas de ganado hurtadas y que ya habían sido comercializadas de manera irregular”.Las autoridades de la UCR de Islas del Ibicuy solicitaron que se practique una auditoria para determinar “la cantidad de denuncias y causas pendientes de prosecución que existen en la Fiscalía de Villa Paranacito y en dependencias policiales”.“La impunidad reina; cientos de delitos duermen en los cajones de la Fiscalía; los jueces cómodos en sus despachos, aislados de la realidad, solo responden cumpliendo los plazos y tomando medidas de circunstancia”, denunciaron y agregaron: “Hurtos en propiedades que son desvalijadas, hurtos menores con intrusión en domicilios y el más rentable de todos: el abigeato. Quienes habitamos Islas del Ibicuy, conocemos desde hace mucho tiempo estos hechos que se reiteran de manera indefinida”.Recordaron que hace cuatro meses, “con la firma de cientos de ciudadanos”, se hizo un reclamo “para que la Justicia en nuestro territorio sea Justicia y no una mera oficina burocrática. Este reclamo espera como tantas cosas en algún cajón, provocando de manera intencional el encubrimiento de siniestros personajes que hacen valer su poder y continuando con sus turbios negocios y engordando sus billeteras”.“Esperamos que la Justicia investigue como corresponde y esclarezca el hecho”, afirmaron desde el Comité Provincial de la UCR al hacerse eco del pedido de sus correligionarios de Islas.Pusieron de relieve que Olano es el Vicepresidente Primero del Senado y está en la sucesión de mandos, por lo que consideraron que la “gravedad institucional se profundiza”.“Es muy grave que un integrante de la ‘Honorable’ Cámara de Senadores de Entre Ríos esté implicado en un caso de estas características”, afirmaron desde la UCR.“La Justicia entrerriana nos tiene acostumbrados a que la resolución de los casos se dilate en el tiempo y es en ese marco que pedimos que esta vez se sigan los pasos correspondientes, se determine qué sucedió y se establezca si Olano forma parte de una red delictiva”, remarcaron.Pusieron de relieve que para acceder a la candidatura a senador, Olano contó con el respaldo del gobernador Gustavo Bordet y con el de sus pares y seguramente el consenso del Ejecutivo para convertirse en Vicepresidente Primero del Senado. “Esperemos que su cercanía con el poder no impida que la Justicia realice su trabajo, anhelamos que ejerza su independencia y que no coloque a esta investigación en el cajón de las causas frenadas a pedido”, enfatizaron.