La Universidad de Concepción del Uruguay otorgará el título de Doctor Honoris Causa a Gustavo Grobocopatel. Al recibir la distinción, el ingeniero agrónomo brindará su conferencia doctoral sobre “Desarrollo sustentable en tiempos de incertidumbre”.Al empresario que se va a distinguir se lo podría llamar el “zar de la soja” o el “arquitecto del monocultivo argentino”.Lo último que se supo de este emprendedor es que se va a vivir a la República Oriental del Uruguay. Su nombre inundó el mes pasado las páginas de los principales sitios porteños que alimentan, con gusto, la huida de empresarios del “país populista”. En donde han hecho fortunas.La noticia de Grobocopatel se conoció en simultáneo con el desarrollo del conflicto de la familia Etchevehere. En donde hectáreas pertenecientes al Estado pasaron a manos privadas a precio vil. Esta historia pretendió alertar sobre el peligro que corre la propiedad privada, pero además ridiculizar cualquier otra cosa. Más vale que sea la propiedad privada de lo que se hable y no otra cosa.Grobocopatel supo viajar en el avión presidencial con Néstor Kirchner, cuando la commodities nos hizo creer que éramos o seríamos China. Los primeros pasos del Siglo XXI fueron los de la crisis, pero también el de la recuperación (económica). Caída y resurgimiento fueron hijos de la década del ’90. Privatizaciones, desmembramiento de estructuras industriales, desarticulación y despojo del tejido social, inmigración del campo a la ciudad; por un lado. Exportaciones a 600 dólares la tonelada, pago al FMI; por otro. Felipe Solá como secretario de Asuntos Agrarios de Menem instaura el modelo. Felipe Solá fue uno de los peronistas que se subió al palco de la Sociedad Rural en 2008. Felipe Solá es el canciller argentino., como él mismo reveló, le dio sus rindes.La UCU homenajeará a Grobocopatel.Lo hará la universidad a la que la política no es ajena. El referente radical José Artusi es docente en la carrera de Arquitectura. El justicialista José Eduardo Lauritto en Derecho. Es la casa de altos estudios más importante de la Costa del Uruguay, que además tiene una sede en Rosario. La UCU es “hija” de La Fraternidad, una asociación fundada a fines del siglo XIX cuando Concepción del Uruguay dejó de ser capital provincial y parecía que todo se venía abajo. La intención fue sostener la labor del Colegio Histórico, un faro nacional en materia educativa pública y laica. El grupo fundador de esa institución fueron personas inquietas y progresistas, como Alejo Peyret y José Benjamín Zubiaur, recuerda el historiador y dirigente socialista Américo Schvartzman.La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) distinguió en 2014 a Evo Morales con un Honoris Causa cuando el cocalero ejercía aún la presidencia.La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) hizo lo propio con el intelectual Horacio González. Rita Segato también fue otra de las homenajeadas.El gobierno nacional, en una noticia que no trascendió la semana pasada, le abrió la puerta al trigo transgénico (IND-ØØ412-7). Sus principales accionistas son Grobocopatel y Hugo Sigman, el de las vacunas contra el Covid-19. La idea más auspiciosa sería que quien nos enferma, por lo menos nos cure.Más de 1000 científicos del Conicet y de 30 universidad públicas rechazaron la iniciativa anunciada en la Resolución 41/2020 del Ministerio de Agricultura. La UCU no tiene esa exigencia, porque integra el ámbito privado.Las universidades suelen acompañar procesos. La UCU avisó.