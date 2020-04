El funcionario nacional anunció que el Hospital Militar de esta ciudad dispondrá de siete camas de terapia intensiva que aportarán al refuerzo del sistema de salud provincial. Aprovechó la ocasión para subrayar el desempeño de un actor del Estado distante para el kirchnerismo en su historia: las Fuerzas Armadas. En referencia a ellas, Rossi dijo que están llevando adelante “el despliegue operacional más importante desde la recuperación de la democracia”. Debe haber leído, seguramente, el artículo publicado por la agencia Paco Urondo escrito por Mario Firmenich , quien se desempeña como profesor en el Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.En un informe publicado por el diario económico BAE Negocios y realizado por Abeceb, se señala que las provincias industriales y petroleras tardarán más en retomar plenamente sus actividades. Sin embargo, según el ranking elaborado por la consultora , Entre Ríos se ubica al tope de las posibilidades de empezar a flexibilizar la cuarentena dado que tiene un avance del virus bajo. A eso le suma el peso que tiene el sector agropecuario y el empleo público.Gustavo Bordet se jactó este martes en una nota en TN de haber sido habilitadas la mayoría de las actividades propuestas ante la Jefatura de Gabinete. Destacó las ventas on line para los comercios que tenían sus puertas cerradas y la producción regional, como la avícola. “Tenemos pedidos de algunas profesionales liberales y lo estamos evaluando”, dijo.Laura Stratta fue otra vez la portavoz del gobierno ante un reclamo de intendentes de la oposición en torno al reparto de los ATN. La Vicegobernadora es una de las personas más cercanas al mandatario. Lo acompaña en las recorridas y hace unos días se la empezó a ver con más asiduidad en las conferencias diarias que se realizan en Casa Gris del que participan todas las áreas del Gobierno para dar cuenta de lo que se está haciendo ante la pandemia de coronavirus.Stratta fue consultada este miércoles en el informe diario sobre la distribución de ATN y su posible coparticipación, lo que se transformó en el tema político para la oposición los últimos días. “Los ATN no se coparticipan, se gestionan y tienen como objetivo atender o mitigar los desequilibrios de las provincias o municipios. En este aspecto hay muchos municipios que los han gestionado y este ha sido el criterio siempre y es el criterio que se va mantener. Lo importante a destacar es que la coparticipación se viene depositando al día y antes del 30 de abril se van a estar depositando las garantías de coparticipación por 272 millones de pesos”, subrayó y agregó que el Gobernador y el Ministerio de Economía están estudiando la situación financiera de cada uno de los municipios. En resumen, cada cuadro será atendido financieramente según su necesidad.El cierre del informe quedó para la presidenta del Senado. Convocó a toda la sociedad a seguir haciendo el esfuerzo de quedarse en su casa y citó al Papa cuando dice que “solo no se salva nadie”.