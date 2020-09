Redacción de Página Política De la

“El presidente viene a una provincia donde la justicia todavía no puede conformar el tribunal para juzgar a quién designó como Embajador en Israel, en tres de las causas que se sustancian por Legajo Nº 11.808, carátula: “URRIBARRI, SERGIO DANIEL y Otros S/ PECULADO Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"; Legajo N° 4385, carátula: "URRIBARRI, SERGIO DANIEL y Otros s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA, PECULADO Y DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PÚBLICA" y Expediente N° 6.399, carátula: "URRIBARRI, SERGIO DANIEL y Otros S/ NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"; mientras otras tantas duermen en los cajones de los juzgados entre ellas la denuncia por enriquecimiento ilícito de Urribarri presentada en diciembre de 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, que aún está en etapa de investigación", detalló Lacoste.Luego, afirmó: "Pero además, Alberto Fernández viene a una provincia donde esa misma justicia no ha dado respuestas a la sociedad entrerriana sobre un desfalco de cerca de 2.000 millones de pesos, maniobra realizada mediante contratos truchos en el Poder Legislativo durante 10 años, del 2008 al 2018 y donde no hay funcionarios políticos imputados y nada ha hecho el gobernador Bordet para recuperar esos dineros que son fondos públicos”.“El Presidente –agregó Lacoste- viene a una provincia con una Caja de Jubilaciones que tiene un déficit estimado en el presupuesto 2020 de $ 13.500 millones, parte del cual atiende el gobierno nacional, y que la semana pasada nos enteramos que paga beneficios a personas fallecidas. Para atender ese déficit, que entre otros generaban la continuidad de estos pagos irregulares, se le cargó sobre las espaldas de los contribuyentes entrerrianos la ley de emergencia 10.270 en diciembre de 2013, que en principio era solo por dos años, pero que parece que ha venido para quedarse porque primero se prorrogó hasta 2019 y después hasta diciembre de 2023. A esa emergencia, el Gobernador Bordet, le aplicó otra en Julio último incrementando alícuotas de Ingresos Brutos que ya estaban grabadas por emergencias vigentes”.“Para que sepa Presidente –siguió el Diputado Lacoste-, Entre Ríos ha quintuplicado su deuda en los últimos 4 años, pasó de $ 17.253 millones en Dic/15 a $ 79.593 millones al 31Jul20, tomando deuda flotante más deuda consolidada. Esto se podría incrementar notoriamente más si Bordet hace uso de los préstamos en U$S por 483 millones que aparecen con aval del PEN en el proyecto de presupuesto nacional 2021".Dirigiéndose al mandatario nacional, Lacoste señaló: "Presidente Fernández, viene Ud. a una provincia que genera energía eléctrica suficiente para abastecer todo su consumo y que paradójicamente tiene una de las energías más caras del país y que el Gobernador Bordet se resiste a hacer uso de la herramienta prevista en el Art. 15 Resolución N° 20/2017 Subsecretaría de Energía Nación y que ha sido ampliada por Resolución Nº 17/2019 de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, que prevé la posibilidad de recibir en especie las regalías por Salto Grande hasta el 30% de lo que CAMMESA factura a ENERSA, lo que permitiría bajar sustancialmente el costo de la energía a los entrerrianos y evitar que se nos sigan yendo empresas como el caso del sector arrocero donde ya hemos perdido más de 5.000 puestos de trabajo”.Por último, Lacoste le cuenta al presidente que “el 1° de Marzo en la Asamblea Legislativa anunció su voluntad de crear el Consejo Económico y Social para discutir allí las políticas de estado, le cuento que en Entre Ríos ese instituto tiene rango constitucional dado por unanimidad en el 2008, como fue también sancionada por unanimidad de las dos cámaras legislativa la ley reglamentaria en el 2009, y sin embargo nunca se constituyó por lo que estaría bueno que le recomiende al gobernador Bordet que lo ponga en marcha”. Y concluye: “Como Ud. verá Señor Presidente, nuestra provincia no es solo lo que le van a mostrar hoy, Entre Ríos es todo esto también", concluyó el diputado nacional radical.