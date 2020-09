Temas que preocupan La encuesta evalúa los temas que más preocupan en Entre Ríos. Según el trabajo, en primer lugar aparece el desempleo con el 24.2%; seguido de la corrupción 22.6%. En tercer lugar, muy por debajo, aparece la pobreza con 9.6% y la inseguridad y la salud con el 8.4%. La inflación se ubica con el 7.1%.

El dirigente del PRO hizo medir a dirigentes de Entre Ríos y a dirigentes nacionales en la comarca entrerriana. El trabajo de la consultora Managment & Fit, al que tuvo acceso, fue realizado entre los días 14 y 19 de septiembre y cuenta con una muestra de 900 casos entre personas de 16 a 75 años.El interés del alcalde porteño por monitorear tierra entrerriana devela los intereses electorales a futuro. Su primera estación es el año que viene. Además de medir los niveles de conocimiento y las imágenes de los dirigentes, también se ocupó de la gestión provincial, de Paraná y Concordia.En cuanto a la evaluación de la gestión de Alberto Fernández, del trabajo surge que en Entre Ríos un 40,1 la califica de positiva y un 56,4 negativamente. Gustavo Bordet tiene un poco mejor los números. El 42,4 la ve positiva y el 52,7 negativa.Entrecruzamiento. Quienes aprueban la gestión nacional, lo hacen con la provincial en su mayoría. El 70,3%. Quienes desaprueban una, también lo hacen con la otra. El 71.3%.En cuanto al conocimiento de los dirigentes en la provincia; Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Sergio Massa, Elisa Carrió, Patricia Bullrich y Bordet todos superan el 90 por ciento. En su mayoría pisan el 100, como era de esperar. Rodríguez Larreta tiene 88.4 por ciento de conocimiento (posiblemente por la exposición durante la cuarentena) y Rogelio Frigerio 71.2.El monitoreo pone la lupa en la imagen de los siguientes dirigentes. Gustavo Hein 14,6 positiva y 16 negativa; Atilio Benedetti 28.8 positiva y 32.6 negativa; Luis Benedetto (ex ministro y actual funcionario de Salto Grande) 13,5 positiva y 22.7 negativa; Luis Miguel Entchevehere 14.9 positiva y 29.5 negativa; Alfredo De Angeli 26 positiva y 49.8 negativa; y Sergio Urribarri 19.8 positiva y 66.4 negativa.La dirigencia nacional en Entre Ríos ubica a Alberto con 43 de positiva y 53 negativa; Rodríguez Larreta 52 de positiva y 30 negativa; Macri 37.1 de positiva y 57.3 negativa; Cristina 30.4 de positiva y 64.8 negativa; Massa 22.4 de positiva y 64.6 negativa; Carrió 36.8 de positiva y 46.9 negativa; Patricia Bullrich 45.4 de positiva y 40 negativa; y Frigerio 34.9 de positiva y 29.3 negativa. El ex ministro del Interior, que no dejó de prestar atención en la provincia luego del 10 de diciembre, aparece como potencial candidato de la coalición opositora en 2021 y 2023.Las gestiones de Paraná y Concordia le dieron a Managment & Fit los siguientes números. A la administración de Adán Bahl el 34.1% la aprueba y el 59% la desaprueba. Mientras que a la de Alfredo Francolini un 47,4% la aprueba y un 45,8 la desaprueba.De la encuesta se puede hacer una lectura sobre la interna del PRO, que tiene que resolver su conducción el 28 de noviembre. Todo indica que habrá lista de unidad.De Angeli parece haber perdido la estrella de 2015 y 2017. Referenciado con Macri, el senador nacional tiene, como se dijo, 26% de imagen positiva y 49.8% negativa. En Paraná, Emanuel Gainza aparece con 32% de imagen positiva y 34.1% negativa, mientras que el ruralista en esta ciudad tiene 26.4% de positiva y 48.5% de negativa.En Concordia midieron a Etchevehere, también referenciado con Macri, y dio 17.9% de positiva y 20.9% de negativa; Hein más ligado a Frigerio con 10.6% positiva y 15.7% de negativa; y De Angeli tiene 28.6% positiva y 41.6% negativa.En el partido amarillo-según la encuesta- quienes están más ligados al ex presidente y sostiene una oposición más dura están por debajo de quienes ostentan posiciones menos extremas.