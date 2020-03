Comisiones

Los 34 diputados que asumieron en diciembre tuvieron hasta ahora una sola sesión, el 18 de ese mes, para votar sobre tablas la suspensión del Consenso Fiscal de 2017. Con el voto del oficialismo, pero con la oposición dando las tablas, se habilitó al gobierno provincial a utilizar las alícuotas máximas que se establecían para impuestos provinciales -como Ingresos Brutos o impuestos inmobiliarios- del año 2019. Es decir, para suspender la reducción de impuestos que las provincias habían acordado con el ex presidente Mauricio Macri.Durante el verano no hubo más requerimientos que deriven de decisiones del nuevo gobierno nacional y que afecten a la provincia, y los diputados se volvieron a ver recién para la preparatoria de la apertura de sesiones ordinarias del 15 de febrero. Se limitaron allí a ratificar las autoridades de cámara y de bloques definidas en las preparatorias de diciembre, cuando el cambio de gobierno.La primera sesión del período ordinario –y en los hechos del año- iba a ser este miércoles. Pero, por decisión del oficialismo, la reunión del pleno de la Cámara se cayó., pasarán de 11 a 23, con 8 presididas por la oposición.Desde el oficialismo se resolvió entonces levantar la sesión, bajo el argumento extraoficial de que varios legisladores del bloque no se encontrarían en Paraná este miércoles a la mañana, algunos de ellos porque participarían de la reunión de gabinete que el gobernador Gustavo Bordet encabezaría, a la misma hora, en Colón.Se cayó así la que iba a ser no sólo la primera sesión del año, sino la primera instancia institucional pública que tenía la dirigencia política entrerriana para expresarse sobre un reclamo tan contundente como la masiva movilización que miles de mujeres protagonizaron este lunes frente a Casa de Gobierno, pidiendo respuestas al poder político por el femicidio de Fátima Acevedo.que la razón del levantamiento de la sesión respondiera a un malestar interno en el bloque –se habló de un enojo del ala kirchnerista con la ministra Rosario Romero por su responsabilidad en el caso-, pero prefirieron seguir evitando declaraciones.Pero la Cámara necesita arrancar. Y es por eso que, aún caída la sesión, las comisiones se constituirán. Será este miércoles a las 9, en una reunión de los presidentes de bloques en los que se definirán los miembros y presidentes de las comisiones, para que se pongan a trabajar de inmediato.De este modo, el Ejecutivo se evitaría dilaciones para el caso del envío de un proyecto. Es que la siguiente sesión sería recién en quince días, el 25 de marzo.