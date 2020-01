La lógica de la política, expresada muchas veces por el fallecido Horacio “Pacha” Mori, indicaba que quien se iba al Congreso o decidía residir políticamente en Buenos Aires era algo así como una jubilación. Esa lectura se repitió hasta el hartazgo durante años. Jorge Busti gobernó tres veces la provincia y era también de esa idea.El kirchnerismo planteó un esquema diferente. En primer lugar retaceó federalismo. Acumuló recursos provinciales para, desde la Casa Rosada, distribuirlos. Sergio Urribarri había resuelto bien la encrucijada que le planteaba la oposición tras el conflicto con las entidades del campo. Ante la falta de federalismo, el ex gobernador hablaba del “federalismo de las obras”.Alberto Fernández retoma el centralismo de recursos. Buena parte de los tributos que se incrementaron en su manifiesto de solidaridad no son coparticipables. Quizás por eso hubo silencio por parte de los gobernadores.Esa solidaridad, destinada por caso a las jubilaciones, no serán mediante una fórmula como estaba prevista, sino por la voluntad presidencial. Qué debe pensar Juan José Bahillo y Mayda Cresto que, por mucho menos, fueron linchados en las redes sociales.El centralismo económico financiero tiene su pata política. La incorporación de Cresto fue por voluntad del propio Cresto, pero la pretensión tuvo la aprobación de Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete que se llevó a la politóloga concordiense Luciana Tito como asesora de su área. Lo mismo hizo Juan Cabandié con la politóloga Soledad Cantero, oriunda de Paraná, quien asumió como jefa de gabinete de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. incorporación de intelectuales a la administración nacional . Allí aparecía el colectivo Agenda Argentina, cuyo alguno de sus integrantes, hoy funcionarios, estuvieron en Paraná.En ese marco se deben enrolar las designaciones de los entrerrianos. Así como a Bordet le fue útil tener a Sergio Urribarri en Entre Ríos, en rigor Paraná, por ser el ex gobernador el acumulador de todos los males; hoy le sirve que su antecesor esté donde esté. Urribarri, que participa por estas horas de la primera jornada política internacional que encabezará el Presidente, ya no pertenece a ninguna estructura local.Urribarri se inventó una precandidatura presidencial que ya se sabe en qué terminó y los problemas que le trajo. Antes se había ilusionado con ser vicepresidente de Cristina Kirchner aún cuando podía repetir una gobernación que estaba servida. En el medio de su segundo mandato llegó a pensar que podía ser jefe de gabinete, cuando finalmente para ese lugar el elegido fue otro gobernador: Jorge Capitanich.El kirchnerismo creó territorialidad y política desde la centralidad del gobierno nacional. Quizás Fernández esté pensando en esa lógica. Quizás Cresto esté leyendo a Fernández.