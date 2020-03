Redacción de Página Política De la

En un documento dieron cuenta del cuadro de situación que se vive ante el avance de la pandemia del Coronavirus.“Entendemos que el gobierno provincial y la intendencia de Paraná están abocados a la situación de atender la crisis generada por la pandemia. En los barrios populares está aumentada la población de riesgo debido a las condiciones de alimentación, de vacunaciones, el alto índice de enfermedades respiratorias y coronarias de adultos que trabajan todos los días por garantizarse la comida”, advirtieron.En este contexto, manifestaron que “abordar la prevención en las barriadas, es de vital importancia para la salubridad de todos. Esta es la razón por la que entendemos que es urgente que se resuelvan las solicitudes para profundizar el trabajo preventivo que propicie avanzar en resolver esta emergencia en igualdad de condiciones para todos los entrerrianos. Por eso les exigimos inmediatas respuestas a las autoridades correspondientes para poder atravesar la emergencia sanitaria”, solicitaron. Y agregaron: “Entendemos también que no es suficiente para lograr el objetivo sin la unidad de todos”.Tras la determinación de la cuarentena obligatoria, las organizaciones sociales siguen “trabajando para que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis económica que termine afectando triplemente a los más necesitados, es por eso que afirmamos nuestra disposición a trabajar entre todos para enfrentar la pandemia Covid-19”, explicaron desde la La Mesa Promotora UTEP Entre Ríos.En ese sentido proponen una serie de medidas “sin agravar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables que habitan los barrios populares”:, es indispensable tomar determinadas medidas concretas, y crear un espacio de articulación entre el Estado y las organizaciones del Pueblo.• Integrar un Comité de Crisis para el abordaje de la pandemia. El mismo debe contener la más amplia unidad entre gobierno provincial, municipal y de los sectores organizados de nuestro Pueblo (organizaciones sociales, sindicales y políticas, comunidades religiosas, etc.) con el objetivo de monitorear la situación y actuar eficazmente allí donde sea necesario.• Sostener los comedores comunitarios y ollas populares existentes, y crear nuevas donde se necesiten, en las barriadas populares, para alimentar a las familias de los desocupados, personas sin hogar, changarines, trabajadores en negro, monotributistas, etc., garantizando para ello la provisión regular de carne, leche, harina, verdura y alimentos secos.• Coordinar con el Ministerio de Gobierno de la provincia salvoconductos para quienes deban movilizarse por cuestiones de atención comunitaria.• Garantizar la distribución en los barrios de jabón, toallas descartables, alcohol en gel, barbijos, guantes y el acceso al agua potable. Es fundamental la higiene, y muchos de nuestros compañeros no cuentan con el recurso del agua potable como medio para la higiene de manos y de los ambientes.“Creemos que es urgente destinar los recursos necesarios para hacer frente a la situación que viven los sectores más postergados de nuestro pueblo que son los que más sufren y están más expuestos en circunstancias como esta, donde la salud popular es imprescindible para garantizar el cuidado de la población”, cierra la propuesta de la UTEP.