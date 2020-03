La mayoría de los medios privados, en Paraná, mantienen las programaciones que pusieron al aire en febrero, como suele suceder tras el receso radial de enero. Excepto, que durante todo el verano tuvo un programa periodístico a la mañana:, con la conducción de Juan Pablo Arias y Juan Pablo Scattini y la participación de otros columnistas.Los medios públicos, sin embargo, empezaron el año sin programación y siguen así. El cambio en los gobiernos nacional y local hizo que las radiosaún no hayan resuelto qué pondrán al aire durante el año. Una sociedad encerrada en sus hogares consumiendo medios en buena parte de la jornada no cuenta con propuestas desde el Estado.En la radio municipal asumió la dirección María Waigandt, quien llamó a una convocatoria pública para la presentación de proyectos radiofónicos. En declaraciones a, la funcionaria dijo que “está todo parado, sólo se pasa música y algunos spot que suelen mandar las organizaciones no gubernamentales. Mientras tanto estamos recibiendo y estudiando las propuestas que han llegado, que por suerte son muchísimas”. Y agregó: “Cuando se levante la cuarentena calculo que vamos a resolver”.En, que pertenece a la órbita nacional, está directamente acéfala. Javier Schonfeld, elegido por la gestión de Cambiemos, sigue siendo en los papales el director. Lo que no significa que tome decisiones. Según consultas deno las está tomando nadie.En torno a la dirección de la emisora se echaron a rodar nombres que quedaron en el medio de internas. El último que sonó fue el de una locutora dede Concepción del Uruguay, Soledad Martínez. Su llegada –según el rumor que circula en Casa de Gobierno y en emisora y coincide entre quienes lo vociferan – la elección de una uruguayense sepultaría cualquier disputa política en Paraná, capital de la interna. Mientras tanto, al aire, se escuchan los noticieros que ponen al aire el personal estable de la radio. Una semana antes del dictado de la cuarentena se conoció que las autoridades nacionales habían eliminado de la grilla los programas que aportaban las provincias. En el caso de, el programa ruralLas radios privadas se las ingeniaron para continuar con los ciclos y no entorpecer las medidas preventivas. En su mayoría se destinó un conductor en estudio, solo y aislado, dejando la participación de los columnistas a través de la vía telefónica. Para los próximos días, en algunos casos, se está pensando en una aplicación llamadapara hacer el programa directamente en conferencia.Las radios universitarias, como las privadas, también se las ingeniaron para seguir adelante con los programas. En la emisora de la UNER Paraná los programas siguen pero sin los equipos sentados a una misma mesa como medida de prevención. En la radio de la UTN Paraná, cuyo estudio está en la sede universitaria cerrada por cuarentena, el material directamente los graban los periodistas desde sus casas y luego la emisora los pone al aire.En un escenario como el actual, los medios de comunicación no sólo garantizan un derecho, sino que despejan dudas ante tantas falsedades circulando en cadenas de WhatsApp con información errónea que alimentan el pánico.