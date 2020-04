Redacción de Página Política De la

Uader

UNER sin cambios

No sin dificultades, las unidades académicas están sosteniendo en cuanto se puede el cursado de manera virtual, contemplando distintos casos y previendo que deban modificarse, eventualmente, las fechas habituales de mesas de exámenes.Por eso hizo ruido la decisión del Rectorado de la UBA de aprobar un nuevo calendario demorando el inicio de las clases para el 1 de junio y extendiendo el calendario académico hasta el 12 de marzo de 2021, con un receso durante las fiestas y la primera quincena de enero del año próximo.A la decisión de la UBA le siguieron en cadena una serie de pronunciamientos de las universidades públicas de todo el país en sentido contrario y ratificando el calendario pautado, diferenciándose así de lo resuelto por la institución más grande del país.Las universidades nacionales de La Plata, Lomas de Zamora, Rosario entre otras, remarcaron que el ciclo lectivo está en curso y que no se han resuelto cambios al momento.La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) emitió una declaración rubricada por el Rector Aníbal Sattler y los decanos de las cuatro unidades académicas en la que se remarca que “desde el inicio de la emergencia sanitaria” los equipos de cátedra de las facultades han trabajado “para garantizar en todo cuanto sea posible la continuidad de la actividad académica a distancia”.“Se atendió y se atiende de este modo, como lo han hecho todas las universidades públicas del país, la necesidad de continuar con las instancias de cursado con las herramientas tecnológicas que lo hacen posible; y esto, de ningún modo, soslayó la excelencia y la calidad de la educación. Por el contrario, en cada decisión que se tomó y se toma, se tiene como norte esta premisa, la excelencia y la calidad, en este contexto especial y asumiendo con absoluto compromiso el desafío que nos toca”, se remarcó desde la universidad entrerriana.Se hizo saber que “cuando la situación epidemiológica y las normativas del Estado nacional y provincial lo habiliten, se determinarán fechas, alcances y modalidades respecto al retorno de las clases presenciales, todo lo cual será tratado y comunicado a través de los órganos de cogobierno en las facultades y en la Universidad”.Por su parte, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) tampoco tiene previsto un cambio en el calendario según lo informó el Rector Andrés Sabella a“La UNER no va a cambiar el calendario. Nos mantenemos con la postura que tomamos hace tiempo atrás con la resolución que previó el inicio de clases”, remarcó y destacó que “es muchísimo el esfuerzo que han hecho nuestros docentes en este mes para poder estar hoy dando clases en casi la totalidad de la cátedras de manera virtual”. Apuntó que de todos modos, se tiene “la decisión política de ir analizando y evaluando de manera permanente el desarrollo de este cuatrimestre que seguramente será virtual en su totalidad”.“A partir de allí se tomarán las medidas que sean necesarias para atender los casos que requieran cierta particularidad por las características fundamentalmente de la disciplina y de determinadas cátedras. Esto significa que cada decano, cada secretario académico, cada docente analice el desarrollo de este cuatrimestre y a partir de allí tomar las decisiones que sean necesarias”, concluyó Sabella.