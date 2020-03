Redacción de Página Política De la

El 8 de marzo, es decir este domingo, sacudió la aparición del cuerpo de Fátima Acevedo, víctima de un femicidio, sacudió a la sociedad. Y fue la sociedad quien salió inmediatamente a manifestarse. Ayer a los tribunales y hoy a Casa de Gobierno.La marcha fue de Plaza 1º de Mayo a la explanada de Casa de Gobierno, que a media mañana comenzó a ser vallada , pero luego se dio marcha atrás ante la dura reacción de diferentes sectores a través de las redes sociales.No obstante, la multisectorial, que tuvo la adhesión de organizaciones sociales, políticas y gremiales, en su documento se dejó plasmadas consignas enmarcadas en el plano provincia y nacional como así también en luchas que no tiene no tienen fronteras. Se apeló al proyecto de ley que legaliza el aborto y al no pago de la deuda al FMI. Se le exigió a Bordet que “apruebe la reglamentación y destine presupuesto real para la ley 10.058 mediante la cual la provincia adhirió a la ley nacional 26.485 de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia de género”; y se apuntó a Bahl “la inmediata reincorporación de las compañeras travas que fueron despedidas”.