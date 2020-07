Todavía no

Desde la Rosada

Enrique Cresto resume el rol que juega el titular de la Casa Rosada: “Alberto es el fruto de una coalición, es la síntesis de las diferentes expresiones que integran el Frente de Todos”. Desde ese rol, se pretende que exprese “a Cristina (Fernández) que representa a un sector importantísimo; a Sergio Massa que es también referente de otro espacio; y después, también, está el sector que viene del interior, con los gobernadores, con el peronismo en sí”, sintetiza el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).“Hay quienes critican al Presidente por ser muy dialoguista. Pero él es el presidente de una coalición que reúne a todos estos sectores. Tiene que escuchar a todos y después él define”, dice el concordiense. “No todos quedarán contentos con sus definiciones pero son el resultado del diálogo, del consenso”, subraya Cresto.Entiende el exintendente que “no es momento” el que se vive para “generar un espacio propio, el albertismo”. “Las cosas se irán dando, se irán consolidando posiciones pero en el medio de esta pandemia, donde Alberto está luchando todos los días, por un lado, para cuidar a los argentinos; por el otro para que la economía no se derrumbe, no hay momento en que se pueda ocupar de eso”, opinó.“Gobernar es definir una agenda de prioridades. Y la forma de gobernar de Alberto tiene una impronta muy particular, diferente. Esa impronta va a terminar por consolidar una forma de gobernar con la que muchos, los que son partidarios del consenso, se sienten identificados. Naturalmente se va a dar”, marcó los tiempos Cresto.“Yo digo ‘esto va a pasar’. Y las comunidades van a mirar para atrás en la historia y van a juzgar a los líderes por cómo están actuando en estos momentos. La historia va a valorar a los líderes que actuaron como Alberto”, destacó Cresto.Las publicaciones que dan cuenta de la intención de fundar el albertismo coinciden en apuntar que el primero en desalentar la idea es Presidente. Se sugiere, en La Nación, que criticó con dureza la campaña de afiches que por estos días, en Buenos Aires, instaló la consigna “Fuerza Alberto”.El titular del Ejecutivo habló, además, acerca de la convivencia de sectores distintos en el Frente de Todos. En nota con Página 12, este domingo, marcó sus prioridades y desmintió que no sea posible la convivencia aun con diferencias. “Cuando nos convencieron que no podíamos pensar distinto, ganó Macri”, dijo.