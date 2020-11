Redacción de Página Política De la

Equipo para Gainza

Candidato a Casa Gris

Enmarcó en ese horizonte la creación de la nueva bancada en el Concejo Deliberante que el dirigente del PRO integra junto a los radicales Francisco Avero y Walter Rolandelli.“Emanuel Gainza es el secretario político del bloque que hemos integrado”, subrayó el edil que explicó que “la idea es empezar a trabajar como bloque, no ya como UCR o PRO sino en una posición unificada, mirando hacia 2023”, explicitó Rodríguez Paulin.El concejal del PRO dijo que la lectura que se hace en la bancada es que “hoy, en el espacio de Cambiemos no tenemos un dirigente de historia y de peso para liderar; hay que construir un liderazgo nuevo y la figura de Emanuel Gainza representa lo nuevo, un liderazgo joven”.“Tenemos que construir un equipo en torno a eso y no podemos hacerlo seis meses antes de las elecciones cuando el intendente (Adán) Bahl busque la reelección o para enfrentar al candidato que surja del Frente Creer Entre Ríos. Es difícil en Paraná. Ningún intendente ha podido reelegir”, subrayó el concejal.Rodríguez Paulin puso de manifiesto la voluntad de consolidar una oposición constructiva a la gestión de Bahl: “Hemos acompañado desde el inicio de la gestión, en su mayoría, los proyectos que son fundamentales para la gestión como la emergencia económica y financiera o el endeudamiento para la adquisición de máquinas y equipos”, destacó en la entrevista que realizó en el programa Dar la Nota (LT14). “No es fácil”, insistió al describir los “escollos” que supondría la gestión del municipio de Paraná. En ese marco, reveló: “El intendente Bahl nos ha manifestado que no es su intención repetir si no que es ir por la Gobernación”, planteó como variable fundamental del escenario político de Paraná ante el 2023.Con relación a la oposición, apuntó: “Tenemos que estar siendo conscientes que Cambiemos no hizo una buena gestión en la ciudad”, dijo con relación al gobierno de Sergio Varisco.Con estas condiciones en el mapa político, Rodríguez Paulin insistió: “Tenemos que preparar un nuevo equipo, un equipo joven, para construir una propuesta altamente competitiva y podamos estar a la altura de la situación. Hemos decidido arrancar desde hoy a formar equipos, a trabajar en conjunto en el Concejo Deliberante, pero en forma paralela ir armando equipos de gestión”.