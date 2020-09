en el marco de reportajes que se viene publicando semanalmente.-Es un reduccionismo que hacen quienes atacan al kirchnerismo o no comparten sus ideas. Cuando me preguntan por qué se ataca a La Cámpora, digo que se ataca a la juventud que cree en la política. El kirchnerismo aglutina a muchos compañeros y compañeras en toda la provincia y su mejor organización fue Unidad Ciudadana en el 2018 y 2019.-La responsable política de la agrupación soy yo, pero también hay una mesa provincial articulada con muchísimos compañeros y compañeras de todos los departamentos que venimos de muchísimos años de trabajo donde muchos de ellos tienen responsabilidades de Estado, de gestión. A nivel nacional el responsable político es Máximo (Kirchner) yAndrés Larroque. Después hay una mesa en donde la compañera Mayra Mendoza tiene un rol central en la conducción.-La verdad es que suelen circular muchísimos documentos, pedidos de adhesión y de acompañamiento al gobierno nacional, a políticas públicas. Yo debo firmar fácil tres o cuatro de este tipo de documentos que vienen de compañeros que se organizan y quieren salir a decir o hacer públicas sus posiciones. Estoy segura que si les hubiesen pedido la adhesión o la firma al Gobernador y a los ministros lo hubiesen firmado. No creo que sea otra cosa más que eso: la necesidad de expresar algo.-La verdad que no. Y también creo, personalmente, que no es un momento para documentos. Es un momento para estar al lado de nuestros compatriotas que la están pasando mal, no sólo porque se les vulneró derechos durante el macrismo, sino en este momento tan particular. Cuando me piden una adhesión, lo veo y lo paso. Respeto los documentos porque son expresiones, pero no me parece que sea un momento de estar marcando posturas, sino poniendo el eje de quienes más lo necesitan.-Es un momento muy complejo. Como dijo, hay que dejar la rosca por dos años. Estamos en un momento donde la prioridad es la gestión, después los estilos te pueden gustar más o menos. A mí me gusta el estilo de Cristina, pero entiendo la situación política y cómo se debe llevar adelante la gestión. De la misma manera que me molestaba que critiquen a Cristina por las formas cuando se estaba discutiendo el fondo. Me parece que discutir las formas a veces es un poco laxo.-La política es muy dinámica. El año pasado hicimos una elección excelente a nivel provincial y perdimos las nacionales. Me parece que es muy dinámico y más aún en este momento que estamos viviendo. Se viene una etapa en la que tenemos que lograr nuestro objetivo de campaña que fue levantar la economía, la producción y tener un proceso de crecimiento sostenido. Para eso ya dimos el primer paso que fue acordar con los acreedores. Si empezamos a crecer, vamos a tener posibilidades. De todos modos creo que el año que viene, lo que se va a evaluar, va a ser lo que se hizo durante la pandemia, la forma en que sostuvimos un sistema sanitario y cuidamos a la gente. En el 2021 se va a evaluar eso: cómo se llevó adelante la pandemia y cómo se reconstruyó, en emergencia, un sistema sanitario que había quedado quebrado. El 2023 es muy lejano.-La verdad ninguna de las dos boletas (en el 2019) la encabezaban kirchneristas. En la provincia de Entre Ríos el peronismo viene perdiendo hace años elecciones nacionales. Lo que tenemos que replantear, en todo caso, es con qué estrategia encaramos las elecciones.-Lo más importante para las compañeras y se lo planteamos al Gobernador es que el proyecto de equidad en las cámaras tiene que ser aparte y no materia de negociación. Lo estamos laburando con el equipo de Laura Stratta. Bordet estuvo de acuerdo. Ese proyecto es inminente. Respecto a lo otro he sido crítica con el proyecto anterior y lo voy a sostener ahora. Entre la boleta única papel y la sábana prefiero la sábana. Hoy esto no está en el debate ni en las prioridades. Sí en cambio la paridad de género, que se está trabajando formalmente.-El otro día Alberto lo decía en un programa de televisión. Hacemos “frentetodismo” y creo que es eso. Creo que todos lo tenemos claro que la estrategia es la unidad ante cualquier avance neoliberal en el país y en las provincias. Esto es un amplio abanico que incluye a (Sergio) Massa a Cristina y muchísimos compañeros de organizaciones sociales con todas las diferencias que podemos tener. Esas diferencias hay que ponerlas sobre la mesa y discutirlas, después serán las correlaciones de fuerzas las que sobrepongan un matiz o el otro, pero la claridad de sostener el Frente de Todos es una voluntad política de quienes lo integramos y lo hemos visibilizado.-Me la dejás picando. Sin dudas es tener la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Es una deuda del Estado argentino y es una urgencia, pero además es un compromiso del Frente de Todos. Una vez que las variables macroeconómicas saldadas y la cuestión sanitaria estén resueltas, tenemos que avanzar en este proyecto. No puede seguir siendo una deuda de la democracia.-La Justicia tiene que tener perspectiva de género. Eso por un lado y esto no tiene que ver con incrementar el punitivismo, porque si hay algo por lo que militamos es por los Derechos Humanos y por las garantías constitucionales. En todo caso lo que pedimos es que esas garantías sean vistas desde una perspectiva de género. Por otro lado veo con gran preocupación la pérdida de credibilidad de los argentinos por las instituciones y en quienes ejercemos funciones, no sólo en lo político, sino también quien ejerce en la Justicia. Si no tomamos dimensión que tanto la política y la Justicia tienen que estar al servicio de la gente, me parece que entramos en un espiral de crisis social. Esto hay que advertirlo. Hay un montón de encuestas que uno lee cotidianamente y aparece el descreimiento altísimo en el Poder Judicial en el ámbito federal y en Entre Ríos. El juicio por jurados es un avance en cuanto a que abre una puerta para la credibilidad.-Creo que el Gobernador tiene el derecho de elegir quien quiera para que se continúe con los avances que ha hecho estos años. Es absolutamente legítimo y tiene el peso político para hacerlo. Después si va a haber internas o no, depende de cómo lleguemos al 2023. Nosotros asumimos la responsabilidad de llegar con optimismo. Con un Frente de Todos que haya podido solucionar los problemas de la gente. Lo más potente es tener un frente político fuerte y más aún con una oposición irresponsable. Si hay internas es cuestión de dinámicas y se verá. Falta mucho.