En la entrevista conel concordiense dá sus puntos de vistas del presente y el futuro respecto al gobierno provincial. El primer reportaje de una saga que se irán publicando en una entrega semanal.-Primero no se sabe cuándo va a terminar. Se está pensando en recuperar gestiones y esto claramente tiene que ver con la política. El 2021 es un año de elecciones y se empieza a definir futuro. A nivel nacional es muy importante aumentar el número de legisladores; y en Entre Ríos, para el peronismo, es importante porque venimos de perder tres elecciones nacionales pese a tener un gobernador que el año pasado fue reconocido por casi el 60 por ciento de la población. Además yo no tengo dudas que será nuestro gran elector para el 2023. Pero, insisto, las del año que viene son importantes para Gustavo que debe transitar sus últimos dos años de mandato sin reelección y conducir la transición para él o la candidata que lo suceda.-Para nada. Todos reconocen el liderazgo del Gobernador como gobernador y presidente del Partido Justicialista. Tiene su perfil, es diferente a los anteriores, pero la manera en que está conduciendo la pandemia es reconocida y esto es una de las fortalezas. Claramente se puso al frente de la barrera sanitaria en Entre Ríos y ha sabido construir una relación estrecha con el gobierno nacional, primero con Cristina (Kirchner) para conformar la unidad para ganar las elecciones de la provincia; y después con Alberto Fernández para gobernar. Pero bueno, puede haber dirigentes o dirigentas que piensen que el perfil debería ser otro. Ahora por qué va a cambiar si le ha ido bien: dos veces intendentes de Concordia, dos veces gobernador de la provincia.-En la coyuntura se puede hacer muy poco y se debe hacer muy poco de política, porque la pandemia es las que nos lleva a marcar los pasos, sobre todo en los poderes ejecutivos. Los legisladores tenemos que acompañar estas políticas. Obviamente que se dan charlas políticas que son informales, pero la pandemia sin dudas a marcado un año de gestión que debería ser el mejor porque no hay elecciones, ya que en el tercero se empieza a pensar en el cambio de gobierno. Estamos ante una situación histórica e inédita que nos ha atravesado y nos ha llevado a buscar nuevos mecanismos para hacer política. En mi caso aprovecho las plataformas para ponerme en contacto con diferentes espacios políticos y sectores de Concordia. Sin dudas la relación presencial con el vecino es clave, pero hoy no se puede hacer.-No lo sabría decir. Fue la conformación de un frente para ganar las elecciones. En este momento no te puedo precisar si alguno de esos espacios tiene un lugar en la gestión del gobierno provincial. Sí puedo dar fe de la unidad que se logró con los dos espacios políticos mayoritarios que eran el PJ y Unidad Ciudadana. Eso sí se ve reflejado.-Concordia no ha gobernado la provincia. En todo caso han sido dirigentes de Concordia que el pueblo entrerriano ha elegido como gobernador. Claramente es una ciudad peronista y su dirigencia sabe celebrar acuerdos para gobernar, pero no es menor analizar los gabinetes en estos 20 años. La estructura de los gobiernos provinciales muestra mucha dirigencia parananese. Probablemente si Paraná no ha podido tener gobernadores peronistas, excepto (Mario) Moine, quizás se ha debido a estrategias diferentes a la que tenemos en Concordia. Igual no es que Concordia está en el gobierno provincial. Los funcionarios son mayoritariamente de Paraná.-Concordia tiene la particularidad que suelen tener las segundas ciudades de provincia. Cuando uno analiza el país ve que Rosario, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia tienen pobreza. Sin embargo no la tienen tanto las ciudades capitales porque la administración pública está centralmente ahí, empujando la actividad laboral. Concordia, y esto es algo que no lo hemos podido cambiar, tiene una alta dependencia de una actividad primaria; como el arándano, citrus y madera; que es de calidad baja y pago también bajo. Obviamente esto repercute en las características de la ciudad. Las gestiones municipales han sido mayoritariamente validadas con contundencia. Bordet ganó con el 70 por ciento de los votos en 2011. El año pasado ganamos por casi el 60 por ciento. Es decir que el vecino termina reconociendo a la gestión municipal. También Concordia se ve afectada por malas políticas nacionales.-En la Cámara de Diputados, acá, veo una oposición responsable con la que se han trabajado las leyes y se han aprobado por unanimidad y trabajado de manera conjunta. Las críticas no las veo que vayan en una línea de oposición destructiva. Sí me parecen equivocadas, sobre todo cuando tienen que defender lo indefendible como es el gobierno de (Mauricio) Macri. Pero no veo una oposición como se ve a nivel nacional.-Ratifico la decisión del Gobernador, que manifestó la necesidad de hacer una reforma política, y que tiene como punto central la paridad e igualdad de género. En segundo lugar la incorporación de las minorías y en tercer lugar el sistemas electoral. Yo, en particular, no estoy de acuerdo con la Boleta Única Papel y seguiría con el sistema que está. Creo que el otro eje importante es el del financiamiento de los partidos políticos.-Bueno, nosotros hemos hecho bastante por el Poder Judicial. Es un poder muy particular que tiene una composición en que los distintos organismos se han manifestado con diferencias públicamente. Creo que con el Juicio por Jurados vamos a lograr un cambio estructural en el paradigma en cuanto al funcionamiento y la relación del Poder Judicial con la sociedad. Enm cuanto a lo que preguntás creo que es una discusión que hay que darla más en el mismo Poder Judicial que desde una Legislatura. Nosotros hemos tenido, si se quiere, algunas diferencias con lo que refiere a la Ley de Enganche. Pero es un poder muy particular que no se somete a elecciones como los demás poderes, y quizás por eso tiene un funcionamiento diferente a los demás. Pero insisto con lo del Juicio por Jurados. Esto le dará apertura social a la Justicia que hoy no la tiene.-Sería hacer futurología y más en pandemia. En lo particular me siento parte de un proyecto político, sin bien tengo mis ambiciones que claramente están puestas en Concordia, que lo conduce Alberto Fernández en la Nación y Gustavo Bordet en la provincia. Para suceder hay muchos dirigentes con posibilidades y obvias razones. Enrique Cresto y Martín Piaggio culminarán sus segundos mandatos y pueden ser; Laura Stratta y (Juan José) Bahillo están muy cerca del gobernador; (Adán) Bahl recuperó la Municipalidad para el peronismo. En fin, todos ellos pueden ser. Seguramente puede haber otros. ¿Quién pensaba que Alberto Fernández iba a ser presidente? Falta mucho, hay que ver si hay un acuerdo o quizás haya una interna, que para mí siempre son saludables. Pero esto es futorología.