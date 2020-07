CTM y el Río Uruguay

García habló de la defensa de los intereses de las ciudades de la región de Salto Grande: “Siempre hay que ser claro y contundente a la hora de defender los intereses de las actividades económicas como el turismo, la producción y la integración de nuestros pueblos. Cuando es necesario debemos plantarnos y decirle que no, inclusive al gobernador de turno o a quienes no respeten nuestros derechos. Históricamente hubo dirigentes que pusieron su esfuerzo y encolumnaron el sacrificio de muchos militantes en favor de intereses que no son los de nuestra región, pero en definitiva, en la mirada de los desafíos más grandes, encontraban su justificación de cómo se posicionaban para una elección. Para mí no hay nada más importante que pararse desde el pago chico, del territorio y desde ahí proponer los desafíos de construcción. Vemos que se están soslayando los intereses de la región, no hay peronistas o vecinos de primera y de segunda, sino que a la hora de tomar decisiones a algunos le dan el frente y a otros le dan la espalda. Esto es así y es lo que nos toca”.



Alberto Fernández propone el tema de la navegabilidad que integra todo el país. “En particular a nosotros nos toca lo que es el Paraná y el Uruguay. En lo del Paraná se está discutiendo el tema que es la renovación o modificación del contrato de Hidrovía S.A.; el Presidente dijo que iba a federalizar la administración de la hidrovía y obviamente es donde la provincia de Entre Ríos juega sus intereses en lo que tiene instalado como desarrollo portuario por sobre todas las cosas. También es lo que venimos bregando hace años que haya una inversión importante para que el desarrollo actual sea mucho mayor, no lo digo solamente como una mirada entrerriana o proyecto propio; sino que en ese sentido nos pasó cuando pedimos en la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri la modificación de las profundidades de la Hidrovía que cuando se enteraron muchos empresarios, que están en Rosafe, informados a través de la Subsecretaría, que hicimos este planteo, se cruzaron inmediatamente a ver cuál era el proyecto de desarrollo portuario de Entre Ríos. Está siempre latente el acompañamiento y tiene que haber un gran compromiso para que ésto se efectivice”, narró.



Y continuó: “En lo que tiene que ver con el Río Uruguay, Hernán Orduna hace un planteo muy interesante donde grafica muy bien sobre lo que son los intereses de Entre Ríos sobre el Uruguay, el presidente de nuestro país y el presidente de Uruguay, retoman los problemas naturales de floraciones rocosas y la barrera física que presenta la propuesta de Salto Grande. El gobierno uruguayo puntualiza sobre lo que son las esclusas San Antonio. Con respecto a la propuesta Argentina, Orduna dejó presentado en documento original de Cancillería, en Casa Rosada, donde deja claro que la mirada Entrerriana es terminar la obra de la represa de Salto Grande, el canal de navegación, la presa compensadora y por un lado se deja por concluida la etapa que con gran visión definió el general Juan Domingo Perón que habla la propuesta de dejar integrada la región aguas arriba de la represa”, concluyó.