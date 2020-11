Redacción de Página Política De la

“Cuando se producen las crisis políticas, generalmente por falta de liderazgos fuertes, quedan espacios vacíos que son ocupados”, introdujo el referente radical que próximamente saldrá a recorrer la provincia para presentar el libro de Celomar Argachá, “Unión Cívica Radical de Entre Ríos, origen, fundación y evolución hasta 1914” y que lo tiene como prologuista.Para Rogel, “esta realidad de un mundo capitalista netamente consumista que no tiene nada enfrente es la plataforma en la que se desarrolla la crisis”. Y agregó: “El acercamiento de la UCR al conservadurismo ha dejado que el peronismo se quede con el supuesto progresismo, que no es tal. Pero más allá de eso, lo preocupante es la pérdida de identidad que está sufriendo el radicalismo como partido”.En diálogo con, el ex diputado nacional y convencional sostiene que “la crisis ha activado un modus operandi que tiene que ver con el relato conocido de Fukuyama cuando hacía referencia al fin de las ideologías, en donde la política y el Estado son básicamente el enemigo”. “En los ’90 recuerdo haber visto a jóvenes de clase media para abajo e hijos de trabajadores simpatizar con la Udece, como algo novedoso por lo antipolítico, anti Estado. Algo de eso veo en el crecimiento de los (Javier) Milei y los (José Luis) Espert”, apuntó Rogel, aunque dijo que “esos personajes están más agrandado que la realidad misma”.No obstante, llamó a mirar ese proceso “que no es nuevo, pero está ahí, nuevamente operando”. Y aseguró que en este escenario “el crecimiento de los Milei y Espert es en detrimento de la UCR”.El radical está convencido que “las bases del radicalismo no están siendo identificadas por la dirigencia”. Y ejemplificó: “No creo que un militante haya digerido así nomás el voto en contra de la UCR en un proyecto de ley que proponía congelar por cuatro meses el costo de un servicio tan esencial como es Internet en una situación de pandemia”.Rogel insiste con una idea: “En esta crisis política, identitaria, y con la aparición de estos personajes y ensayos, quien más pierde es el radicalismo”.