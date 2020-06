Redacción de Página Política De la

“La noticia es inmejorable desde el lugar que se la mire. No sólo garantiza puestos de trabajo en el peor escenario global, al salvar a 7 mil empleados. Sino que los productores pasan a ser acreedores privilegiados, como lo suelen ser los bancos en estos escenarios. Los 1895 vproductores tienen motivos para festejar. Van a cobrar”, afirmó anteel ministro de Producción de la provincia.Para Bahillo, “el gerenciamiento estatal, de manera eficaz como ya se ha demostrado con la Anses a nivel nacional o Enersa a nivel provincial por citar algunos ejemplos, hace que desde el Estado se pueda operar en el mercado cambiario evitando las especulaciones”, apuntó.Y agregó: “La medida de Alberto generará un virtuosismo interesante si uno observa lo que implica la creación que propone el proyecto de ley de expropiación. El Estado conformará un fondo fiduciario cuya gestión será encomendada a YPF Agro, ésta es la principal productora de biodiesel del país, con todo lo que eso significa para la producción”.El ministro saludó la designación de Gabriel Delgado al frente de la intervención. “He trabajado con él dos años, cuando estuve en el Congreso. Gabriel era asesor del bloque. Tiene un doctorado en finanzas, tiene una idoneidad indiscutible y conoce muy bien el sector. Es un cuadro técnico del INTA”, destacó.El Grupo Vicentín estaba siendo investigado por haber cobrado en crédito millonario que generó una deuda de u$s 300 millones con el Banco Nación. La misma fue contraída sobre el final de la gestión anterior sin el dictamen del comité comercial de la entidad. Como si eso fuera poco, la firma había presentado quiebra. De la pesquisa judicial se está encargando el fiscal Gerardo Pollicita. “Las primeras voces que saltaron fueron las de la oposición. Raro, porque no los vi diciendo algo cuando Vicentín se caía pese a la inyección que le otorgó el Nación. El Grupo Vicentín pretendió estafar al banco de los argentinos”, insistió Bahillo.El funcionario provincia minimizó las críticas. “Habrá un festival de cuestiones que no se condicen con la realidad, como pensar que esa Venezuela. No le presto mucha atención, uno está donde cree que tiene que estar”, cerró.