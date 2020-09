Redacción de Página Política De la

El dirigente había cuestionado al Comité Nacional de la UCR por haber hecho silencio ante los dichos del bonaerense, ampliamente difundidos en medios de comunicación.. Y agregó: “Hombres y mujeres de bien han hecho un esfuerzo enorme desde 1930 a la fecha para consolidar el sistema democrático. Lamentablemente la grieta se ha convertido en zanja”.Rogel lamentó “el show mediático de los dirigentes de todos los colores políticos perdiendo el objetivo común, que era advertir maniobras que lejos están de ser un reclamo salarial únicamente”. “No puede haber demora en estas situaciones. No pueden pasar 48 horas de tensión y expresarse recién cuando policías rodean Olivos con el Presidente adentro. Esto no puede pasar”, se quejó.Más adelante, sostuvo que “no es casualidad lo sucedido, más aun cuando uno ve ciertas caras en los medios y declaraciones como la del señor Duhalde hace una semana diciendo lo que dijo”. Y apuntó: “Los argentinos de a pie, muchos de ellos pasándola mal, no merecen este clima de inestabilidad política que se ve a diario”.Y volvió en opinar sobre su partido: “El radicalismo no debió esperar un solo instante. No podemos volver al 6 de septiembre, cuando el fascista de (Félix) Uriburu fue hasta la Casa de Gobierno con un grupo de cadetes porque ni siquiera el Ejército lo acompañaba”.“En democracia no todo vale”, cerró.