Abandono

82 días

Anclaje político

Presencias Como se dijo, en primera fila estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el exintendente, José Carlos Halle; los diputados José Cáceres, Julio Solanas, Carina Ramos; el exgobernador Jorge Busti.



Bahl agradeció la presencia de las ministras Marisa Paira y Sonia Velázquez. La adhesión al acto de Gustavo Bordet, por nota, justificó su ausencia en la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, con el mensaje del presidente Alberto Fernández. Tampoco estuvieron presentes, y saludaron el acto, la vicegobernadora Laura Stratta y el titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell.



También estaban presentes las autoridades universitarias Andrés Sabella, rector de la UNER; Alejandro Carrere, decano de la Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional; Luciano Filipuzzi, decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión de Uader; y Alfredo Romero, secretario Académico de la Facultad de Trabajo Social (UNER).

El Intendente ingresó a recinto secundado por dos de las mujeres en las que se apoya en la gestión: la viceintendenta, Andrea Zoff; y la ministra de Gobierno, Rosario Romero, quien ocupó un lugar en la primera fila junto a los exintendentes José Carlos Halle y Julio Solanas; el exgobernador Jorge Busti; el diputado José Cáceres.Tal como lo hizo en la asunción, el jefe comunal cargó en duros términos contra la gestión de Sergio Varisco. Comenzó narrando los primeros días en que asumió desconociendo en buena medida “la crisis” que encontró en la Municipalidad. Dijo haber empezado por las cuestiones más urgentes, como la basura, lo que había puesto a la ciudad “en una grave situación sanitaria”.Le dedicó un párrafo importante al personal de la comuna. De manera didáctica, repasó los números. Afirmó que “alrededor del 40% actual de la planta fue designado durante la anterior gestión. Son más de 2.000 personas, y casi la mitad de los empleados, es decir 42 personas por mes, más de 2 personas por cada día hábil, fueron designados en la gestión anterior”. “Algunas de estas designaciones se hicieron sin tener en cuenta la partida presupuestaria. Como resultado, en diciembre del año pasado, abonar los salarios en tiempo y forma constituyó todo un desafío, prácticamente una imposibilidad. Hoy este problema ha sido superado. Eso es fruto del orden y organización de los recursos del municipio”, se jactó. Aprovechó la ocasión para anunciar que el ingreso del personal, en áreas técnicas como AFIM o los Juzgados de Falta, serán ahora por concurso como lo establece la Constitución.El Intendente habló de un “caos sin precedentes”; una ciudad “abandonada por sus funcionarios”; con los “lazos cortados con Nación” pero también con las instituciones y las comisiones vecinales. Dio cuenta de la falta de un inventario de bienes, además de datos no contrastados en la realidad como que de las 69 motoguadañas se encontraron 14 y de las 20 motosierras, solo una, tras lo cual advirtió que luego de un proceso de auditoría, encargado a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) irá a la Justicia si correspondiera.Remarcó que la deuda es hoy de más de 1.500 millones de pesos y graficó que en seis meses, sin pagar salarios ni comprar insumos, aun así no se alcanzaría a pagarla. Aludió luego a la ordenanza que previó la verif¡cación y consolidación de deudas, norma que agradeció a los 13 concejales que la votaron (y se ocupó en mencionar las bancadas del peronismo, el radicalismo y el PRO, repaso que dejó afuera a los dos ediles de Paraná Futura). Dijo que de la deuda total, 600 millones no estaban presupuestados y levantó la voz para afirmar que no permitirá que “nadie más nos vuelva a estafar”.Cuando volvió al tono polémico al afirmar que “no es justo que los paranaenses paguen la fiesta de otros” fue suficiente para que los radicales Claudia Acevedo y Francisco Avero abandonaran sus sillas en el recinto montado en el escenario del 3 de Febrero.Bahl fue minucioso, detallista, en el repaso de la gestión de los 82 días, número que reiteró en distintas oportunidades y más tarde en conferencia de prensa. Insistió en palabras como “ahorro”, “eficiencia”, “orden”; anunció medidas para el reequipamiento de maquinarias, destacó los acuerdos con Vialidad provincial que permitieron trabajos de bacheo y restablecimiento del servicio de recolección de residuos; dio cuenta de políticas en materia de asistencial social, salud, tránsito, seguridad, inclusión, diversidad y género. Destacó el plan Activá Verano que supuso la recuperación de espacios públicos, el rescate de los artistas locales, convocó a la Fiesta Nacional del Mate, dio cuenta de los controles y multas impuestos al transporte urbano de pasajeros.Hacia el final, no escatimó encuadramiento político. “No estamos solos. Contamos con la provincia y con la Nación. Paraná tiene que reponerse dijo y dejó abierto al anclaje de diferentes frases el objetivo de consolidar la “proyección de un nuevo liderazgo en la provincia y en la Nación”.“Desde mi condición de intendente de Paraná acompañamos al presidente Alberto Fernández y al gobernador Gustavo Bordet”, dijo en uno de los momentos más aplaudidos de su mensaje. “Sin lugar a dudas nos estamos levantando”, remarcó y apostó luego a consolidar “una ciudad mejor a la que recibimos, una ciudad cuidada, desarrollada, fortalecida, que inspire y potencie. Tenemos que dialogar, sumar ideas, trabajo desde el Estado y desde todas sus organizaciones, todos sus vecinos”, convocó Bahl y cerró: “No podemos permitir que nos gane el cansancio. Estamos convencido que paso a paso todos juntos nos estamos acercando a ese objetivo”, cerró.