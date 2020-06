Redacción de Página Política De la

“Al igual que con el tema contratos truchos, uno siente en el caso Allende una fuerte contradicción entre buenas expectativas y profunda decepción”, remarcó el radical.Y agregó: “Otra vez, el Ministerio Público Fiscal aparece como avanzando contra la corrupción en un acuerdo de juicio abreviado donde el gremialista reconoce que robó, devuelve al Estado una insignificante porción del tremendo saqueo de fondos públicos, después de años de pericias incompletas, y se salva de la cárcel”.El legislador radical aprovechó para su opinión sobre las denuncias que pesan sobre el justicialista: una violencia de género contra la ministra de Salud, Sonia Velázquez; y otra por amenazas al periodista Martin Carboni. “Reconoció también el patoteo hacia una funcionaria y un periodista, como si lo anterior fuera poco”, dijo.El legislador provincial resaltó que “un lustro investigándose el enriquecimiento ilícito del ex diputado -tiempo en que pudo haber ocultado inmuebles, dinero, cómplices, etc.-, para que finalmente los fiscales aprueben un arreglo que no refleja, ni por asomo, la larga trayectoria delictiva del personaje que nos ocupa”.“Esperemos que el juez interviniente no avale semejante acuerdo, producto de un cajoneo inaceptable, con sabor a impunidad y que impide que Allende vaya preso”, apeló el también vicepresidente de la UCR.El diputado opositor vinculó el accionar de la Justicia entrerriana en este caso y en de los contratos truchos: “Hace pocos días nos referimos al caso de la Legislatura, que por ahora apunta a protagonistas secundarios que, por supuesto, deben ser investigados, pero que, increíblemente, deja afuera con promesas infundadas de una segunda etapa a los principales responsables (vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputados) durante el período 2008-2018, lapso investigado según los propios fiscales”, apuntó.“Ahora también emerge este sentimiento encontrado que señalamos al principio: una puesta en escena del procurador general de la provincia, Jorge García, que debería prestar menos atención a las sugerencias que vienen de la Casa de Gobierno y actuar buscando, hasta el final, la verdad y la justicia”, denunció.“Obviamente, como ya lo dijimos, seguiremos todos los caminos constitucionales, legales y políticos para erradicar la impunidad y la mentira de Entre Ríos”, cerró el diputado Solari.