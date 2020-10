Redacción de Página Política De la

El ex ministro del Interior sostuvo: “Sin una defensa clara del derecho de la propiedad privada, la Argentina nunca va a tener un proceso de crecimiento y de generación de riqueza. Es algo que muy pocos países del mundo ponen en discusión. Si queremos discutir eso, cambiemos la Constitución, porque la Constitución es clarísima en cuanto a la defensa de la propiedad privada”.“La Justicia tiene que resolver rápidamente esta cuestión de la familia Etchevehere. No puede estar años con esta incertidumbre. Hoy lo escuchaba al Gobernador (Gustavo Bordet) que decía que quizá hoy mismo iba a haber una resolución judicial al respecto que yo estoy esperando para disipar cualquier duda. Este nivel de incertidumbre no le hace bien a nadie. Pero insisto, yo creo que más allá de este caso puntual, como uno lo está viendo en distintos lugares del país y está viendo una posición no firme de algunos funcionarios en pos de la defensa de la propiedad privada, es una señal, de por lo menos, alerta”, dijo a Radio Litoral.Y agregó: “Esperemos que eso no ocurra en nuestra provincia, en Entre Ríos. Hay que estar alerta y esperemos que todo el poder político de Entre Ríos se manifieste, sin dudas, respecto de la defensa de la propiedad privada, independientemente de este caso puntual en cuestión. Yo creo que la Argentina está viviendo momentos muy complejos. Esta es la peor crisis que ha tenido la sociedad en toda su historia y desde la política tenemos que ser muy responsables, prudentes, en momentos tan difíciles, de tanta incertidumbre, miedo y congoja en la mayoría de la sociedad”.Para el ex funcionario y jefe de Juntos por el Cambio, “lo peor que puede hacer la política es agregar problemas a todos los problemas que ya vive la sociedad, que los vive desde antes, pero que los ha profundizado con la pandemia y el encierro. Creo que hay que llevar voz de moderación, de calma, de cuidado. Y esto no tiene por qué contraponerse con la defensa de los valores. De los que cada uno entiende que tiene que defender. En este caso, la propiedad privada”.Más adelante, advirtió: “Lo que está viviendo la Argentina y lo que va a vivir en el corto plazo es algo muy difícil. Se está viendo una caída en el nivel de actividad que nunca se había visto. Pensemos que en el segundo trimestre de este año, la Argentina cayó lo que cayó durante todo el año 2001, que es lo que uno tiene en la memoria como la anterior gran crisis que sufrimos en nuestro país. No estoy viendo un gobierno que le encuentra la vuelta a esta situación. Estoy viendo un gobierno que se está encerrando sobre sí mismo”, apuntó.Y cerró: “Los problemas que tiene la Argentina son de una complejidad tal que es difícil que los resuelva, que es casi imposible a esta altura que los resuelva una sola facción política y hay que convocar a todo el pensamiento nacional a ver cómo resolvemos estos problemas que nos acompañan desde hace tanto tiempo, más de medio siglo”.