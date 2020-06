Redacción de Página Política De la

“Es una empresa que se encuentra en curso de quiebra y el objetivo es que esta empresa no quiebre y queden afuera siete mil trabajadores, porque lo que se busca sostener la fuente laboral de estos trabajadores fundamentalmente, beneficiando también a los 2600 productores que le venden sus productos a esta empresa y evitar la extranjerización del comercio de grano”, precisó en declaraciones a Diario Río Uruguay.Y explicó que “esta empresa tiene una deuda por 99.345 millones de pesos, que la llevo a presentar convocatoria de acreedores en febrero del año pasado. También hay una denuncia penal al ex presidente del Banco Nación, que le otorgó créditos a la empresa sin cumplir con ninguna de las reglamentaciones bancario, estando ya en proceso de quiebra”.En ese contexto, Kueider opinó que “es más que atendible la medida que está tomando el presidente de la Nación. Tal vez no se lo esperaba en medio de esta pandemia, pero deja a las claras que hay un presidente que está, no solamente atendiendo a la situación sanitaria del país, sino también está muy atento a la economía”.Kueider cargó contra la oposición que cuestiona la intervención de Vicentin. “Los argumentos de la oposición son solo posiciones políticas y discursos políticos ante un hecho serio y real, del que el gobierno está tomando cartas en el asunto”.El legislador subrayó que quienes hoy ocupan el lugar de oposición “fueron gobierno hasta el pasado 10 de diciembre y dejaron la economía del país en el peor de los escenarios posibles”. Reprochó a los dirigentes opositores que – según dijo - en pocos meses “se han convertido todos en catedráticos de la economía y dan consejos de que hacer y que no, sembrando dudas y pánico en la población”, enfatizó.Aseveró que “la sociedad no necesita discursos políticos. Los dirigentes de Juntos por el Cambio tienen que hacerse cargo porque casualmente esta empresa fue la que más le aportó a la campaña presidencial de Mauricio Macri”, sostuvo.Para finalizar, Kueider remarcó que “la medida que ha tomado el actual gobierno nacional es una medida responsable en pos de defender y proteger a los trabajadores y sus familias, para que el país pueda ir hacia el final del túnel donde visualicemos una luz de salida a la crisis que nos ha dejado el gobierno anterior”.El diputado nacional, Marcelo Casaretto aportó los montos que aportó Vicentin a la campaña presidencial de Macri.Los datos de la Cámara Nacional Electoral confirman que sólo en los últimos 2 años, en blanco, el Grupo aportó $ 27 millones a Cambiemos-Juntos por el Cambio.“La información puede ser constatada en la web de la Cámara Nacional Electoral. Y simultáneamente, crecen los créditos del Banco Nación y otros bancos oficiales a ese grupo, además de crecer las deudas impositivas, en forma exponencial”, sostuvo el legislador oficialista.E ironizó: “Tal vez los aportes de campaña justifican prestarle dinero a una empresa en camino a la insolvencia, y la reacción actual de los dirigentes de esa fuerza política, ante la intervención del Estado.En noviembre de 2019, días antes del recambio Presidencial, se le dieron más de $ 5 mil millones de créditos. En diciembre de 2019 la empresa se declara en cesación de pagos. En febrero de 2020 se presenta en concurso preventivo. Desde abril de 2020 se presenta en el ATP por el Salario Complementario, por lo que el Estado está pagando actualmente el 50% de los salarios de los empleados del grupo Vicentin.