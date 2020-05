Deuda

Místicas en torno a Ramírez



Ayer y hoy

que escribió junto a un equipo de trabajo. Las medidas de aislamiento dirán cuando lo podrá presentar.En cuarentena, Jorge Busti pasa los días con su esposa, Cristina Cremer, y una nieta de 20 años que en planes de mudanza terminó recalando en la casa del exgobernador y allí ha quedado para satisfacción del dirigente.“Me gusta la historia”, dice para repasar lo que está leyendo: “Una tesis sobre Justo José de Urquiza, muy interesante, equilibrada; y el libro sobre Aramburu” que editó la periodista María O’Donnell.Las últimas acciones públicas de Busti tuvieron que ver con Francisco Ramírez. En primer lugar, por su contacto con el gobernador Gustavo Bordet, para plantear normas, acciones, conmemoraciones que pudieran darse en este año 2020, a 200 años de la Batalla de Cepeda; los 200 del Tratado del Pilar; 200 de la República de Entre Ríos. A la vez, el año próximo, 2021, se conmemorarán 200 años de la muerte de Ramírez.También anduvo Busti en distintos puntos de la provincia, en encuentros que aludieron a estos hechos históricos; hubo una presentación en el Rectorado de la UADER de la Comisión Permanente para el Estudio de la Vida, Obra y Legado del caudillo. En estos ámbitos, Busti estuvo acompañado por quienes han trabajado junto con él en la obra qu eya tiene editada: Rubén Bourlot, Flavia Martínez Aquino y Gonzalo García Garro.“El libro trata de rescatar una parte de la historia que nos parece que estaba un poco olvidada”, dice y repara en dos o tres libros que en 200 años se han ocupado de Ramírez. “Hay muy poca documentación”, lamenta.“Queremos saldar una deuda con la historia entrerriana. En mi primer gobierno, traje quizás un poco de polémica cuando se trajeron a la provincia los restos de Ricardo López Jordán. En la segunda gobernación, a instancias de Luis Puchulu, trabajamos mucho para ubicar la cabeza embalsamada de Pancho Ramírez. Quedó un informe en el Archivo Histórico del trabajo que encabezó el profesor Bourlot. Se nos acabó el gobierno. Detectamos dónde podía estar, en el atrio de una institución religiosa, pero tuvimos muchos problemas con el obispo Storni de Santa Fe y no se pudo avanzar”, continuó.“Llegaban los 200 años de la República de Entre Ríos y lo fuimos a buscar a Bourlot para continuar la búsqueda, para revalorizar la vida de Ramírez”, resumió esta etapa que ha concluido con el libro. “Con Bourlot somos dos veteranos pero encontramos dos figuras jóvenes, con ganas de estudiar. Hay muy poca documentación, muy parcializada. No queremos hacer un libro en contra de nadie -intenta despejar toda polémica-. Al contrario, los entrerrianos somos una síntesis de Ramírez, de López Jordán, de Urquiza, de Gervasio Artigas. Ponerse a enfocar en las peleas que tuvieron entre unos y otros no tiene ningún sentido. Hay que ver el legado que nos dejaron: la lucha por el federalismo, por la libertad y por los ideales de Mayo que han sido tergiversados por los porteños”, y ahí sí elige las diferencias Busti, en diálogo conEl exgobernador recorrió la provincia, en contacto con distintas expresiones sociales y culturales que se han ocupado de la figura de Ramírez. “Me llevé una hermosa experiencia en convocatorias con los jóvenes que quedan impactados por la vida de Ramírez”, dice Busti.Entiende que hay aspectos de la historia que cobran cierta mística: “Como Evita, como el Che, Ramírez murió muy joven, a los 35 años. Y murió por el amor de su vida. Eso rescatan todos los jóvenes. Algunos, en Concordia, están recuperando la historia en un taller de teatro barrial; hay una cantata, de la que participa Atahualpa Puchulu (hijo de Luis); hay un grupo teatral que llenó el Teatro 3 de Febrero. Hay un interés natural”, resume.La pandemia y el aislamiento social han impedido que Busti pueda presentar el libro al que mostró este fin de semana en redes sociales. El contexto también lo lleva a evocar la provincia, hace 200 años: “Había cólera; había malaria; todas las enfermedades. El primer hospital que fundó Ramírez, en 1820, era en realidad un hospital militar, de campaña. Incluso cuando fue herido en 1818, en Saucesito, hubo que buscar un médico en Santa Fe para atenderlo”.“Es buena la comparación -insiste-. Con todas las pestes encima, nuestros fundadores peleaban por el federalismo, por la libertad, en condiciones sumamente adversas, sin caminos, sin puentes”, enumera y concluye: “En ese contexto, Ramírez, que no era abogado, no era militar, hizo de la paisanada una caballería de las más bravas de la Argentina, tal como lo destacó el general Paz”.“Me encanta la historia. Más la historia nuestra y más todavía porque hubo un olvido hacia Ramírez. Una vez, charlando con Felipe Pigna, me decía que Napoleón no tiene en París un monumento como el que tenemos a Urquiza”, dice y compara con los modestos monolitos que recuerdan a Ramírez.“Recordar a Ramírez no es en contra de Artigas, ni de Urquiza. Es recordar a un hombre que murió peleando, que ganó todas las batallas menos la última en la que se podría haber salvado pero fue a buscar a La Delfina”, subrayó Busti e instó a una reivindicación de las mujeres a esta figura que “como lo teorizó Gonzalo García, es el primer feminista argentino porque la Delfina no era cautiva, ni soldado, era coronela, se vestía como coronela, tenía una pluma con la que él la divisaba en el combate. Cuando vio que la tenían rodeada, volvió a buscarla”, recuerda el acto que le costó la vida.Busti habló con el Gobernador para ver si es posible planificar una presentación oficial. “Habrá que esperar a ver qué pasa con la pandemia. Se baraja el 10 de julio, a 199 años de la muerte de Ramírez; y si no, desgraciadamente, nos iremos a septiembre, al aniversario de la República de Entre Ríos”, anunció.