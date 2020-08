en el marco de una serie de entrevistas que se vienen haciendo.-Cambiemos se conformó para defender los principios republicanos y otras demandas que en el frente estamos dispuestos a representar. Creo que sin dudas el radicalismo es importante en todo esto, pero también hay sectores importantes que no están mirando los partidos y que hay que ir a buscar para ampliar la base, para que todas estas demandas tengan mejor sustento.-Yo creo que más allá de las diferencias y matices, todos están pensando en Cambiemos y en fortalecer el espacio. Obviamente el escenario político ha cambiado y se verá cómo se resuelven las diferencias, pero no hay lugar para que la dirigencia dentro del frente empiece a tomar caminos diferentes. La sociedad está dando un mensaje claro y es que no nos podemos separar y que debemos trabajar juntos. Insisto, no hay alternativa para desprendimientos en Juntos por el Cambio.-Lo que hay que fortalecer es nuestro proyecto y a partir de ahí empezar a sumar para llegar nuevamente al gobierno. Hay que evitar perder tiempo en la pelea. (Alberto) Fernández ha estado los últimos días criticando a (Mauricio) Macri con semejante situación. Nosotros también deberemos hacer autocrítica. Pero hay que salir de esa pelea a todo nada.-No está definido. Hoy por hoy (los radicales) tenemos relación con todos los dirigentes nacionales y provinciales. Con Mario Negri, Gerardo Morales. Horacio Rodríguez Larreta nos recibe permanentemente y estamos en contacto. En la provincia es tiempo de construir y pensar en un proyecto provincial.-Eso debería preguntarle a Frigerio. Es un dirigente importante con mucho predicamento y tiene mucha incidencia. Es un dirigente nacional. No conozco cuáles son sus aspiraciones.-Bueno, esto es una cosa que vamos a tener que resolver. Si somos sólo una coalición o parte del gobierno donde se articule política, discurso. Hay mucho por hacer para fortalecernos de manera horizontal. Se han conversado estas cuestiones. Si bien nosotros acompañamos al gobierno nacional, el Presidente también se ocupó del interior, pero se pudo haber trabajado más en conjunto. Esto será parte de la autocrítica.-La cuarentena se ha tornado interminable y con el aislamiento se ha intentado impedir que la sociedad se exprese. Bordet creo que hizo un buen manejo de todas maneras, aunque los municipios nos hemos sentido muchas veces muy solos, recibiendo solamente el reporte diario del cuadro de situación. Han faltado directivas claras. Me hubiese gustado ver al Gobernador al frente de esta pandemia, articulando con los intendentes y los gobernadores de las provincias vecinas, que si bien no tenemos la misma situación que otros distritos, faltó trabajar en conjunto. Faltó liderazgo. Entre Ríos, de todas maneras, está bajo control.-La provincia está como dormida, estancada, si uno la compara con las provincias vecinas. Por otro lado veo a Entre Ríos con un montón de potencialidades, pero eso no se traduce en beneficios para los entrerrianos y en una mejor vida para quienes viven acá. No veo una provincia en desarrollo y crecimiento. Obviamente que no todo es producción y trabajo, sino también está lo educativo e innovación. Creo que todas estas cosas son por las que nos tenemos que preparar como proyecto político, pero tiene que ser por sobre los candidatos. Tendremos que ser claros en esto, en el proyecto de provincia.-La reforma judicial que se está planteando a nivel nacional tiene un sólo objetivo que es allanar el camino a los funcionarios procesados y resolver las causas. Por otro lado en la justicia de Entre Ríos es absolutamente necesaria darle garantías a todos los entrerrianos y para esto hay que trabajarlo de forma conjunta. Creo en la Justicia que tenemos, pero hay mucho por mejorar. Sobre el servicio de justicia en todos los rincones de nuestra provincia hay mucho por hacer. Es un poder que uno respeta.-No lo sé, estaré donde lo decida la gente para consolidar el proyecto de Entre Ríos que te comenté.-Falta mucho, pero seguro en un lugar para cambiar esta provincia.