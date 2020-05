Redacción de Página Política De la

La UCR y el PRO

2015

Cerca de 1000 radicales estuvieron conectados en el momento más nutrido de la conferencia. Estuvieron conectados los dirigentes de la agrupación como Benedetti, Gabriela Lena que hizo las veces de moderadora, Gustavo Cusinato, José Artusi, Enrique Susevic, José Arralde, Arturo Cavallero, Gustavo Curvale, entre otros.Dijo ver que el gobierno de Alberto Fernández fortaleció su lazo con la sociedad en el marco de la pandemia. “Se actuó bien, el gobierno y la oposición. Ahora el gobierno está acertando en el aislamiento. Hay un gobierno empoderado porque la gente tiene miedo. Pasa siempre. La sociedad busca que alguien lo proteja”, analizó.Criticó con dureza la situación institucional en el país. Cuestionó el funcionamiento de la Justicia y del Congreso de la Nación, así como también los DNU, particularmente el que permitirá a Jefatura de Gabinete la asignación de partidas presupuestarias en función de la pandemia.“Dijimos que íbamos a un gobierno bifronte. Se pensó que había un Alberto distinto pero está muy lejos esa aspiración de que el kirchnerismo fuese a parar al fondo del aula”, evaluó Negri que cuestionó la falta de presupuestos y la decisión de la Oficina Anticorrupción de desistir de su actuación en causas que involucran a Cristina Fernández.Negri se ocupa en distinguir la experiencia partidaria de la UCR y diferenciarla de la del PRO. Remarca “la experiencia” de su fuerza que redundaría en “la capacidad de anticiparse a los hechos; somos nosotros los que sabemos qué es cuando tiene cuatro patas, cuando ladra, cuando relincha”, dijo y advirtió: “Este es un gobierno que está empoderado porque la gente tiene miedo todavía. Va a avanzar sobre la justicia y sobre derechos. Hay que estar muy atentos. Sólo el radicalismo ve a distancia cuando estas cosas pueden ocurrir”, interpeló a los que lo escuchaban.Dijo que hay radicales que lo instan a que ahora sea el radicalismo el que encabece y conduzca Juntos por el Cambio. “Se lidera con ideas, si las ideas del radicalismo tienen claridad va a liderar”, condicionó.“Algunos piensan que hay que atropellar como un toro, ser mas duros. Yo creo que la oposición no se construye a base de gritos, si no de tratar de fijar prioridades”, definió y habló de la coalición con distintos sectores de la economía: “Prefiero acompañar a la economía para que enfrente al gobierno y no ponernos al frente. Ponernos al frente no nos va a dar más votos. Nosotros nos fuimos con dos dígitos de inflación”, asumió.Para Negri, en 2015 era inimaginable “una coalición como la que hicimos”. “Sólo era posible porque el tren que venía de frente era 30 veces más fuerte. Eso era el kirchnerismo. Y fue una decisión acertada porque lo evitamos. Pero no fuimos con un programa de gobierno y veníamos atomizados”, evaluó el legislador.Dijo que 2017 era el momento para “dar el salto cualitativo” y plantear un gobierno de coalición “que comparta el poder, las ideas y no sólo un cargo para alguien”. Y entendió que allí residió la derrota de Juntos para el Cambio en 2019: “Lo peor fue haber perdido con el pasado inmediato. Nosotros ayudamos con nuestros errores a que ella vuelva al poder. No es para que nos autoflagelemos si no para saber que necesitamos una coalición más amplia, socialmente más amplia”, aseveró.