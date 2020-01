Redacción de Página Política De la

En una entrevista con el programa, que se emite por, Hernández reiteró su inocencia: “Fui condenado sin ninguna prueba que me incrimine en nada” y agregó: “Soy respetuoso de la justicia, pero se han equivocado muy mal”.

Hernández fue condenado a cinco años de prisión y deberá pagar una multa de 37.500 pesos, como partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, aunque el tribunal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, luego de haber pasado, según la cuenta que llevaba, 571 días en prisión.“Debemos confiar en las instituciones, pero la justicia tuvo todos los elementos para buscar la verdad y, lamentablemente, miró para otro lado. Quedó demostrado en forma contundente que Pablo Hernández es inocente; no solo lo demostré al momento de declarar, sino que también los hicieron mis abogados (Emilio Fouces y Milagros Serra Cullen) en los alegatos y con los testimonios que se dieron en el juicio. La fiscalía me acusa por financiamiento y el tribunal termina condenando por algo que no tiene nada que ver. ¿A quién se le puede ocurrir que Pablo Hernández pueda participar en el comercio de estupefacientes? Es un disparate”, insistió Hernández.El ex edil paranaense admitió el vínculo con Daniel Andrés Celis: “Era una relación política con una persona que caminaba libremente por la calle y tenía consenso de sus vecinos del barrio”, dijo. “Lo invitamos a participar de un proyecto político”, agregó.“Creo que en todo esto hubo una mano negra que quería boicotear una posible candidatura de Sergio Varisco a gobernador”, disparó el ex concejal. No fue explícito, pero dijo que “hubo testigos que manifestaron intenciones espurias” y pidió que se investigue a la ex ministra Patricia Bullrich, a partir de la denuncia que hicieran los defensores de Varisco en su alegato sobre una propuesta que supuestamente les hiciera la ex funcionaria para “entregara” a Hernández y a Griselda Bordeira, y así quedar desvinculado de la causa.También le apuntó a Luciana Lemos, ex pareja de Celis, cuyo testimonio fue clave para sostener la acusación contra los funcionarios públicos: “Obviamente que ella nunca iba a decir la verdad, le convenía mentir. Ella mintió, inventó una historia y perjudicó a gente inocente. Si decía la verdad tenían que darle, por lo menos, diez años. Quien iba a pensar que se iba a sincerar en el último día del juicio, si jugó con la justicia desde el primer momento”, aseveró.