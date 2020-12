Redacción de Página Política De la

En la avenida central, que lleva el nombre de Raúl Alfonsín y en la cual se encuentra el busto del ex presidente, el sector interno que conduce Rogel llevó adelante el primer acto público con distanciamiento social y tapabocas por parte de los asistentes.Asistieron los tres últimos intendentes de la democracia: María Rollano de Burna, Alcides Miñones y Carlos Cecco. También asistió la diputada provincial Sara Foletto, el ex intendente de Bovril Alfredo Blochinger, el ex intendente de Sauce de Luna Oscar Aliano, entre otros. El cierre del acto estuvo a cargo, vía Zoom por pantalla gigante, de Leandro Illia, hijo de quien fuera presidente entre 1963 y 1966.Participaron también varios de los ex concejales en estos 37 años de democracia, el ex vice intendente de la ciudad, Juan Spañoletti, el ex diputado provincial Hernán Burna, el actual concejal Luciano Slootmans y Andrés Pessolani, uno de los organizadores del evento. También asistieron el presidente de la Junta de Gobierno de Gualeguaycito, Ariel Toller, el representante ante la Cafesg Rubén Rastelli y Arturo López.Al comenzar el acto y agradecer “la idea de unidad”, Rogel saludó y felicitó el accionar de las mujeres radicales, y en particular de la diputada Folleto, respecto de la consagración de la ley de equidad de género, que es una manera de conmemorar el día de los derechos humanos.Enseguida expresó que esa conmemoración “debería hacernos reflexionar a todos, de cómo es que hemos llegado a esta situación de pandemia en el cual quedaran secuelas de todo tipo y el mundo no será el mismo una vez que esta culmine”.Rogel habló de la democracia argentina y dijo que “los partidos populares también tienen que repensar qué cosas quieren representar y qué intereses deben defender”. Y sostuvo que “el peronismo no puede seguir con ofertas electorales que vayan de centro progresista a centro derecha como si nada, sobre la base de sostener que son un movimiento, y que puedan convivir posiciones extremas donde un día enajenan el patrimonio del Estado y al otro día tratan de llevar adelante políticas que intentan recuperar, en el caso específico, el desastre de lo que fue el gobierno de Carlos Saúl Menem”.A la hora de referirse al radicalismo, también tuvo conceptos duros de lo que “debería analizar” e hizo hincapié “al corrimiento ideológico hacia posiciones de centro derecha que son ajenas al origen del propio radicalismo”.Y agregó: “La democracia no existirá en plenitud si el radicalismo no vuelve a reperfilarse y a recuperar su identidad, donde no podemos convertirnos en un partido que defiende los intereses de los más poderosos, sino que vuelva a ser el partido, como decía Alem, de los desposeídos, un partido que vuelva a defender el trabajo, la producción, la educación pública, y todos los valores centrales que hagan una sociedad con igualdad de posibilidades. La democracia no puede ser progresista sin la UCR”.“Si seguimos sosteniendo un discurso que es ajeno al radicalismo – continuó Rogel - y no conducimos el proceso de Cambiemos, vamos a ir diluyendo un partido que tantas horas de felicidad le dio al pueblo argentino.”Para finalizar, Leandro Illia puso el énfasis en la necesidad de que la UCR “vuelva a tener una dirigencia que se capacite, que estudie y que ponga el mayor esfuerzo posible en conquistar el poder por sobre los cargos personales”. Y cerró: “Hay que volver a decirle al pueblo argentino qué significa ser radical, qué intereses queremos defender, y eso se llama recuperar la identidad del radicalismo”.