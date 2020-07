Redacción de Página Política De la

“La dirigencia política no está a la altura del escenario crítico que vive la humanidad. Como dirigentes políticos tenemos que estar delante de los hechos, de las cosas, no esperar a que sucedan y comentarlas. Para eso está el periodismo, si se quiere”, apuntó el dirigente de Paraná en diálogo con. Y agregó: “Una cosa es la administración de lo público y para eso está la burocracia, pero la política debe tener la capacidad de transformación”.Rogel lamentó que haya sido “con la anuencia de la dirigencia política que el capitalismo haya convencido a la gente que el éxito está en el consumo y en el exitismo. La humanidad tardó 20 mil millones de años en organizarse y nosotros en 200 la hicimos pedazo. Eso es lo que estamos viviendo por estos días”, afirmó.Enseguida puso el foco en la coyuntura local y en el lugar que ocupa la oposición. “Resulta que en países del mundo donde se daba ya casi por superada la pandemia, como Alemania, vuelven a la Fase 1 y acá nosotros salimos de banderazo. Jamás me encontrarán en contra de la movilización popular, pero acá estamos ante una situación sanitaria”, lamentó en referencia a las movilizaciones del 9 de Julio y a la promovida por la polémica de Vicentín. Sobre ésta última sostuvo: “La empresa llegó a esa situación por complicidad del Estado”.Para el radical, “los conservadores y la reacción, que manejaron durante décadas sus intereses con golpes de Estado, no les importa pagar costos políticos. La tienen clara, sólo quieren incidir en lo que tenga que ver con sus intereses”. “Veo con enorme tristeza el corrimiento ideológico de mi partido, pero también el peronismo con el cuento del movimiento no se sabe qué es. ¿Es Menem, Kicillof, qué es?”, se preguntó.“El seudoprogresismo, supuestamente, gobernó 12 años y no pudo sacar una reforma a la Ley de Entidades Financieras que es de la dictadura y beneficia a los bancos. No hay República si un Estado incentiva el plazo fijo”, asestó el radical, que presentó un proyecto en ese sentido cuando fue diputado nacional.Según Rogel “estamos ante una situación muy preocupante. No veo liderazgos fuertes y la falta de liderazgos y el odio pueden provocar horas de zozobra”, advirtió al repasar los momentos en que el país se vio en situaciones complicadas institucionalmente. “(Raúl) Alfonsín con un (Antonio) Cafiero en aquella Semana Santa; la salida anticipada de Alfonsín contó con un Menem; y la crisis del 2001 tuvo otra vez a Alfonsín y (Eduardo) Duhalde, con liderazgos fuertes, para llevar adelante la salida de Fernando de la Rúa”, enumeró.“Hoy no se advierten liderazgos fuertes y la situación amerita de éstos, porque insisto, puede haber momentos de zozobra”, cerró.