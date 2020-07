Redacción de Página Política De la

El joven dirigente desdramatizó las tensiones que se dieron en el seno del oficialismo nacional, que disparó un debate sobre la necesidad de constituir el “albertismo” en el Frente de Todos como soporte de Alberto Fernández.Gómez Tutau sostuvo que “nadie dijo que no había diferencias en este espacio, las hay, pero no hay que dramatizar. En todo caso hay que entender que un frente con fuerza convive con tensiones, estas son las reglas de juego de la democracia. Cuando hay un gobierno fuerte, el pensamiento único no existe”, apuntó en declaraciones aEl dirigente aseguró que “Cristina tiene una enorme gravitación en la política argentina, todo lo que haga o diga va a ser amplificado, y no es para menos, es la vice presidenta. Las tensiones que marca hacia dentro, las resuelve Alberto hacia afuera. En el Frente de Todos lo que Cristina tensiona adentro, Alberto sintetiza afuera”.Más adelante, dijo que “gobernar también es administrar la relación de fuerza que tiene un espacio, y Alberto escucha. Estas tensiones sirven para organizar la acción de gobierno y nuestra fuerza política. Es en estos momentos en que uno se da cuenta de la fortaleza que tenemos para construir un proyecto nacional que abrace a todos, con un núcleo de ideas y de acuerdos básicos”, apuntó.Enseguida recurrió a un dicho de Néstor Kirchner: “Si todos pensaríamos lo mismo, alguien está mintiendo”.Para el referente del Evita, “la salida de la pandemia tiene que ser una enorme oportunidad, como dice el Presidente, para poner a los ‘últimos, primero’ y para repensar un modo de producción menos contaminante y un modo de producción antes que un modo de enriquecimiento financiero”.El dirigente se mostró entusiasta y llamó a “recuperar la autoestima, porque en la Argentina gobierna el peronismo”.