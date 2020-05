Redacción de Página Política De la

Lo que se busca con fijar un horario determinado –manifestó el jefe comunal - “es no superponer la gran masa de gente que va a veces de mañana, se realizará el cobro de las asignaciones que está haciendo el gobierno nacional. La idea es que 'no se pisen' los dos momentos para que la gente no vaya de manera fluida en un mismo momento. La idea es que mañana mismo ya puedan empezar a trabajar”, dijo el intendente en una entrevista con el programa, que se emite porRespecto de los oficios, aseguró: “Lo que vamos a habilitar es todo lo que es competencia del municipio. El decreto del Gobernador es muy claro, es asumir la responsabilidad que tenemos de habilitar. Si hablamos de peluquerías, estaremos habilitando las que estén habilitadas. Estamos analizando en función del espacio físico de los lugares. En el caso de la Federación de Peluqueros tiene un protocolo desarrollado desde hace varias semanas, que en su momento fue remitida a Provincia, cuando intentamos buscar la habilitación para este sector”.“Vamos a acompañar todas las adecuaciones de nuestros especialistas para el protocolo y lo vamos a instrumentar. Esperemos mañana (este martes) rápidamente habilitar el sector comercial, que es la gran demanda que tiene hoy la ciudad de Paraná”, subrayó en el mismo sentido.Y agregó: “Se buscará no disminuir la oferta de los comercios abiertos, y sí administrar la demanda, para que no toda la demanda concurra en el mismo horario al comercio o a hacer algún tipo de actividad. Estamos pensando en hacer un esquema que vamos a comunicar, para que se pueda trabajar y que no vayan todos, de manera simultánea al centro”.En otro orden fue respecto de la recaudación. Allí puntualizó: “La de los tributos locales municipales es la que menos ha caído. Lo que más ha caído son los tributos coparticipables de Provincia y Nación, lo han hecho por encina del 50 %. Todos los municipios, a último momento, hemos recibido la garantía, lo que hace amortiguar de alguna manera los ingresos. Estando en contacto con la mayoría de los municipios, ya muchos han tenido inconvenientes para pagar los sueldos de abril, va a ser peor a fin de mayo”, reveló.La caída, respecto a lo que tenían proyectado, “está rondando los 180 millones de pesos”.Desde que se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en función de la pandemia del nuevo coronavirus, el Estado nacional está auxiliando las cuentas propias y las provinciales y municipales. Para esto, hace uso de distintos instrumentos. Uno de ellos son los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El espíritu de los mismos es que sean otorgados de acuerdo a las necesidades que surjan en las distintas administraciones. Sin embargo, hubo distintos pedidos para que sean distribuidos con otros criterios.Bahl aseguró también, respecto de los ATN, “son de las instituciones que lo han solicitado, puede ser el municipio, el gobierno provincial, entonces estar hablando de coparticipar un ATN es estar hablando de cuestiones que no son de la práctica normal. Es para desequilibrios económicos financieros. En este caso lo ha solicitado y se lo ha asignado al gobierno provincial, por lo tanto es para atender los desequilibrios financieros o las emergencias del gobierno provincial. Nosotros, nuestro municipio, lo ha hecho en diciembre, lo hemos hecho hace 30 días, pero no hemos recibido ningún ATN. Eso no quiere decir que no lo podamos solicitar. Entreverarnos en la discusión si se tiene que discutir o no, no es técnicamente posible discutir, porque no hay nada que disponga una coparticipación de un ATN, vienen con un destino específico”, explicó.