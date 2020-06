Redacción de Página Política De la

La apertura estuvo a cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, quien destacó “el salto de calidad” que se daría con el nuevo sistema, lo que permite “construir ciudadanía”, poniendo a Entre Ríos “en un selecto grupo de provincias” que tendrá el instituto del Juicio por Jurados.Carbonell encuadró el discurso en las efemérides de la Batalla de Cepeda, el Tratado del Pilar y la fundación de la República de Entre Ríos, en la figura de Francisco Ramírez, a quien le endilgó haber tenido “una mirada superadora respecto al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, ya que una de las medidas que dictó al momento de la fundación y en su reglamento político, en el artículo 27, puso expresamente que ‘ningún habitante podrá ser privado del sagrado derecho de reclamar justicia en tribunal superior”.El vocal de Concordia saludó el proceso transcurrido para poder establecer este nuevo sistema de juzgamiento. Se refirió a lo trabajado en la Legislatura, los institutos de capacitación y toda la comunidad judicial.“Estoy seguro que desde el Poder Judicial vamos a estar a la altura de las circunstancias”, dijo el presidente del STJ. Y cerró: “No creo que sea casualidad, a 200 años de la República de Entre Ríos, debemos honrar a nuestros próceres, como lo soñó Ramírez: una provincia justa y democrática”.Gustavo Bordet fue el que lo siguió en la apertura, antes de comenzar a realizarse el sorteo, en las instalaciones del Iafas.El Gobernador enmarcó la jornada en el “consenso de los tres poderes del Estado” y en el “proceso de reforma judicial” que propuso ante la Asamblea Legislativa.“Una ley de esta envergadura no puede tener vigencia si no reúne los consensos que están expresados en este texto legal”, apuntó, y levantó un ejemplar impreso de la ley.Destacó que el instituto está en la Constitución del ‘33, a la que calificó de “progresista”. Cuando se refirió a la carta magna reformada en 2008, señaló que la gestión se “ha trazado como objetivo ir poniendo en acción los diversos institutos que están contemplados allí”.Más adelante, el mandatario sostuvo que “las democracias modernas nos exigen mecanismos de participación que aseguren a los ciudadanos ser parte activa de los procesos que no se agotan el día del sufragio, sino que es a lo largo de la acción cívica que se desarrolla cotidianamente. Esta es la importancia central que tiene el Juicio por Jurados: asegurarle a los ciudadanos comunes tener la posibilidad de acceder como un derecho, pero también como una obligación, una carga pública, de poder participar de procesos judiciales de la índole penal”, opinó.Para terminar , el Gobernador dijo que no era una novedad lo del Juicio por Jurados, “ya que viene de la época en que se firmaron los primeros contratos sociales en democracia con la Revolución Francesa y la Constitución de Estados Unidos”.“El Juicio por Jurados fortalece las instituciones democráticas, al agregarle transparencia, participación y credibilidad”, cerró.