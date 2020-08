"El poder Ejecutivo tiene facultades para administrar su deuda y esperemos que esta iniciativa sea la más conveniente para la provincia, pero todos sabemos que no es ninguna solución canjear deuda, mientras no haya un plan real para atacar el déficit fiscal que es el problema de raíz", remarcó.Vitor explicó al respecto que mientras el resultado de las cuentas de la provincia "sea deficitario, nos vamos a endeudar con uno o con otro todo el tiempo. Hay que recordarle al gobernador Bordet que el déficit en el primer bimestre de este año, antes de la pandemia, era uno de los más altos de los últimos ejercicios. Como lo fue en su primer mandato pese a los permanentes auxilios que recibía del gobierno nacional de Mauricio Macri, entonces no hay un verdadero compromiso más allá de la retórica de lo que dicen"."Insistimos con este tema porque no existe un sinceramiento en decir las cosas como son. No se observa en las políticas implementadas, un compromiso real de equilibrar las cuentas de la provincia que es la única manera de evitar seguir endeudándose. La situación en la que se encuentra Entre Ríos es responsabilidad de (Jorge) Busti en tres gestiones, (Sergio) Urribarri en dos gestiones y Bordet en una gestión y un poco más. Buscan chivos expiatorios en cualquier otra situación exógena, pero se niegan a reconocer que han vivido de fiesta en fiesta y han malgastado, dilapidado y licuado con reiterados hechos de corrupción, el dinero que es del conjunto de los entrerrianos", concluyó.