“En 2018, acá en la provincia, empezamos a hablar de un frente con la certeza de que si no se hacía se iba a volver a perder a nivel nacional”, dijo el ex candidato a intendente de Nogoyá, enrolado en el Frente Renovador.Para Koch, “cualquier diferencia que pueda haber dentro del Frente de Todos no es más que eso, una diferencia, lo importante es que acá nadie ha perdido su identidad. Eso es lo que realmente importa”, dijo anteY agregó: “No podemos entrar en la idea de ser kirchnerista, más o menos kirchnerista, renovador, más o menos renovador. Formamos un frente para gobernar y lo estamos haciendo ante una crisis inesperada, de la que vamos a salir muy bien. Alberto será el presidente de la vida, el que cuidó nuestras vidas”, sostuvo en referencia a la gestión ante la pandemia por el Covid-19.No obstante, el nogoyense aseguró que “el Frente de Todos quizás se deba una charla a puertas cerradas, pero no en este momento, es momento de gestionar y cuidar el frente”, opinó. Y añadió: “No es momento para armar grupos internos”.E insistió que “lo que se ve en la prensa son las diferentes expresiones del Frente de Todos, en donde nadie ha perdido o dejar de expresar su identidad”.