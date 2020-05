Redacción de Página Política De la

Y agregó: “Parece ser que la calificación del encuentro hubiera estado decidida de antemano, y que lo más importante para los presidentes municipales de Cambiemos es lo que después se pueda manifestar en los medios de comunicación. Esa parece ser la parte trascendente de la actividad. Poco o nada han informado de lo tratado en el encuentro, que es lo que podría interesarle a los vecinos de sus ciudades”.Gieco reveló que “el gobierno provincial se entera por los medios de los puntos que proponen para la charla” y que pese a que “rápidamente los recibe y brinda una respuesta a cada uno de esos planteos, los intendentes deciden que esa respuesta es intrascendente. A uno le queda por lo menos la duda de si lo dicen porque no coincide con lo que ellos hubieran querido escuchar o si ya lo tenían decidido de antemano comunicar eso, en el marco de una modalidad repetida, asentir en las reuniones a todo lo que se informa y después dar una versión libre de lo ocurrido en los medios de comunicación”. Y añadió: “Salvo que los intendentes, o Galimbertti en este caso, piensen que es intrascendente la inversión hecha en los hospitales de la provincia en el marco de la pandemia generada por el Covid-19; o que es intrascendente la inversión para garantizar el reconocimiento del trabajo del personal esencial, o que es intrascendente la tarea preventiva desplegada por la Policía de Entre Ríos”, señaló la ex intendenta.“Desde el gobierno provincial hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver los problemas de la gente en un contexto muy complicado. Esa es nuestra responsabilidad. Respetuosamente opino, por tratarse de otra fuerza partidaria, que no este es el mejor momento para buscar proyecciones políticas internas; y estoy convencida de que menos aún, si es a costa de los temas que realmente le interesan a los entrerrianos”, concluyó.