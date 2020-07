Redacción de Página Política De la

Y agregó: “Creo que en estos 14 días, a pesar del incremento de contagios y fallecidos, aún así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena”, señaló y mostró cuadros comparando la situación Argentina con otros países de la región y describió la situación de las camas en la región metropolitana de Buenos Aires para justificar la reapertura.En esa línea, informó que el AMBA flexibilizará su cuarentena en esta nueva etapa que va desde este sábado al 2 de agosto: “Este nuevo mundo, que nos exige cuidados diferentes, lo vamos a hacer escalonadamente y vamos a seguir fortaleciendo el sistema de salud, las investigaciones científicas para insumos que hacen falta, laboratorios del mundo para acercarnos a la vacuna y que todos sepan que vamos a estar ayudando a todos y todas, comerciantes, trabajadores, desocupados, que no los vamos a dejar abandonados, son nuestra prioridad”.A pesar de esto, aclaró: “Siempre supimos que teníamos que enfrentar una lucha larga. Todos los que han enfrentado en el mundo este problema, han tenido marchas y contramarchas. Hay datos que nos permiten ser optimistas pero esto no indica que hayamos superado el problema”. Señaló que “lejos estamos de ganar la batalla” pero que “todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil”.“Nos hemos fijado una serie de objetivos que venimos cumpliendo y que nos permite tener cierto optimismo en poder alcanzar los logros propuestos. La preocupación que siempre tuvimos es que el sistema de salud esté preparado para poder atender las emergencias. Volvimos marcha atrás en su momento porque estaba el riesgo de que el sistema se sature y no dar la atención que correspondía”, añadió.Respecto a las otras provincias, explicó que el incremento de los casos no sólo se registraron en el AMBA y usó a Paraná como uno de los ejemplos de crecimiento de casos. “Paraná ha experimentado una serie de casos que no esperábamos que ocurrieran”, afirmó el Presidente y mencionó otras zonas que tuvieron un aumento de casos.Le pidió mayor cuidado a los que están en la franja etárea que representa el promedio de contagio: “Del total de casos confirmados, el promedio de contagio es de 37 años. No son inmunes, el contagio puede llegarnos a todos”.“Las personas fallecidas tienen en promedio más de 73 años, les pido a todo aquel de más de 60 años y con enfermedades prevalentes sigan quedándose en su casa y cuidándose. Vamos a tener mayor circulación y la mayor circulación de seres humanos es mayor circulación del virus y de contagio, cuanto más estemos en la calle más riesgos corremos”, les pidió.Además, explicó: “Todo lo que estamos haciendo tiene la precariedad de lo que nos impone la pandemia, por lo tanto si debemos volver atrás, volveremos”.El presidente realizó el anuncio junto al Jefe de Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Horacio Rodríguez Larreta, quien describió en términos generales la apertura porteña. También estuvo presente el gobernador de Buenos Aires, Áxel Kicillof, que se encargó de anunciar lo correspondiente a su distrito. Por videoconferencia estuvieron presentes el gobernador de Chaco Jorge Capitanich, el de Jujuy Gerardo Morales y la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras.