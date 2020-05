Redacción de Página Política De la

La legisladora destacó que el bloque oficialista que integra se transformara en pionero en este sentido, a través de la incorporación en la primera sesión histórica en tiempos de pandemia, como también, el hecho de haber alcanzado con la jura de la nueva diputada de origen marplatense, Claudia Bernazza.La dirigente justicialista asumió en reemplazo de Daniel Scioli y por ello, Osuna detalló que “habrá desde hoy 107 diputadas, el número más alto en su historia, lo que representa el 41,63% del total (257 integrantes)”. Detalló que de esta forma, el Frente de Todos, con 119 integrantes, pasará del 48,73 % al 49,57% de presencia de mujeres, mientras el resto de las fuerzas seguirán por debajo del 40% y en algunos casos del 30% de representación.En una entrevista en el programaque se emite por, la diputada fue consultada sobre la sucesión, aunque la pregunta fue sobre cuál fue o fueron los impedimentos para que en el 2023 se cumplan 20 años de gobiernos peronistas con dirigentes de Concordia y Paraná no haya podido “poner a uno de sus cuadros en la Gobernación en dos décadas”.La respuesta fue la siguiente: “Creo que no hay una sola razón. Creo, también, que lo territorial es una cuestión, pero sobre todas las cosas tiene que ver con las condiciones y atribuciones de quienes representan y qué fuerzas representan. Todos los gobernadores de Concordia que conozco terminaron teniendo casa en Paraná. Hay que lograr que se vertebre, en este caso desde Paraná, y quiero dejar en claro que por supuesto que quisiera que haya gobernador o gobernadora de Paraná. Absolutamente. También creo que por sobre todas las cosas tiene que prevalecer qué proyecto y a quién representan y qué propuesta tienen para la provincia. Y sobre todo desde una mirada mucho más amplia que el peronismo. Es decir un conjunto de representaciones de bases que defina que nosotros somos parte de un proyecto nacional y popular. Esto es priorizar a los que menos tienen; a la producción; el trabajo; la educación y la salud en términos de inversión; una integración regional. Esto es lo que no hemos podido lograr. Es una materia pendiente, no de Paraná, sino del conjunto de la provincia”.Osuna cuestionó que el gobierno de Mauricio Macri, teniendo la información de 950 saldos superiores al millón de dólares “que no habían sido declarados ante el fisco y uno ve que ahora se necesitan más recursos ir por las grandes fortunas para que hagan un aporte extraordinario, es el camino”.Consultada sobre una insistencia de mostrar, sobre todo desde Buenos Aires, diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la legisladora opinó: “No son los medios de Buenos Aires, sino todos los que buscan de toda forma desestructurar un frente político que está dispuesto a tocar intereses en todos los planos: económicos, en la Justicia, en los medios”. “Estos resortes de poder e influencias, como pueden llegar a quedar expuestos y rendir cuentas, esta especie de círculo rojo, quiere debilitar a Alberto planteando diferencias con Cristina. No existen esas diferencias”, agregó.