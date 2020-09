dio sus puntos de vista sobre el devenir de la política en los ámbitos nacional y provincial.-Me parece que Alberto ha sido elegido por la Vicepresidenta como el candidato para un momento político concreto de nuestro país que requiere de la necesidad de crear los más amplios consensos. Creo que Alberto es eso, un tipo que tiene una mirada superadora a todos los espacios que constituyen el Frente de Todos. Le va a dar una importante institucionalidad a todo este proceso. Es el presidente de una coalición donde su figura sintetiza.-Las tensiones existen por la sencilla razón de que hay miradas diferentes sobre determinados temas, más allá que se esté de acuerdo en lo general sobre el rumbo de la gestión. Hay diversidad dentro del gobierno que el tiempo irá amalgamando. Me parece, de todas maneras, que la impronta la pone Alberto, que alcanzó el primer objetivo, que fue recuperar el gobierno. Creo también que todos somos conscientes de preservar la unidad en el marco de las diferencias ante un escenario que fue penoso, como el gobierno de Mauricio Macri, por eso la responsabilidad de todos es que esto funcione.-Él tiene una identidad propia. No es casualidad que Cristina lo haya elegido a él, aparte del profundo conocimiento del Estado. Además tiene carácter para hacerlo. Insisto, el trazo grueso de lo que se está haciendo cuenta con la coincidencia de todos los sectores del frente.-Alberto ha optado por ser él mismo el comunicador, cosa que hace muy bien. Es un excelente comunicador. Lo que sí me parece es que debería haber mayor protagonismo de los ministros, ya que se están haciendo cosas muy buenas y eso no está en la agenda diaria y el Presidente no puede estar comunicado todo, todo el tiempo. Son cosas que se van a ir acomodando.-La iniciativa tenía un fin muy bueno. Vicentin había tomado créditos del Estado nacional y tenía una deuda importante con productores sin cobrar. La empresa está fundida. El error fue no medir el impacto político en el territorio donde está la empresa (Santa Fe). Faltó, además, explicar a la sociedad lo que había ocurrido. No lo vivo como una derrota, porque la virtud de Alberto es tener la capacidad de recalcular.-En el marco de las dificultades del gobierno nacional anterior, Gustavo fue muy inteligente para administrar la cosa pública. Reasignó gran parte de los fondos de la provincia a Desarrollo Social, lo que fue una decisión acertada. Fui parte de su primera gestión (en Turismo y Cultura) y estoy agradecida porque pudimos desarrollar muchas políticas en un contexto nacional muy dificultoso. También fue un gobierno en el que se ordenó lo público, lo que no significa que haya sido un buen gobierno sólo por ordenar los números, sino que me pareció clave que haya puesto la inversión en desarrollo y salud. Le puso una impronta diferente a lo que habían sido los gobiernos de (Sergio) Urribarri, que también fueron muy buenos, en otro contexto.Lo veo en la Legislatura nacional, pero también he hablado con él varias veces y me gusta mucho lo que piensa cuando dice que en la política no hay que permanecer por permanecer. Eso está muy bueno. Quizás termine su segundo mandato y se dedique a escribir un libro. Sería una pena, porque es un cuadro valioso que debería estar en un lugar nacional.-Bordet incluyó a las mujeres en las gestiones ejecutivas, uno lo ve en el gabinete. Incluso envió un proyecto de reforma política que incluía la paridad de género. Creo que el proyecto que se está por presentar va a salir porque la lucha feminista ha hecho que se llegue a un lugar donde hoy el tema de género, teniendo un ministerio a nivel nacional, es una agenda pública muy fuerte. Igual va a haber resistencias. Pero la decisión del gobernador y la vicegobernadora ya está tomada y esto es avanzar en este sentido.-Tiene un estilo. No lo cuestiono. Creo que si queremos rosca, tenemos la libertad de hacerla, construir espacios y discutir la política. En su gobierno hubo internas. Muchas veces se dice que en la provincia no se discute política. Nadie nos veta la posibilidad de hacerlo. La rosca tiene que estar, y eso que soy una enamorada de la gestión y entiendo la política como una forma de dar respuesta a la gente, pero también entiendo que con sólo gestión no alcanza. Gustavo apuesta a la gestión. Acá nadie obtura nada, no lo he escuchado decir no discutan, no debatan.-No creo que los jueces y fiscales sean todos malos. Como en todo, hay de todo. Sí creo que el Poder Judicial tiene privilegios que no se han reformulado pese a estar en crisis. La administración de justicia es un servicio público y no está funcionando bien. Replantearlo no debería generar tanto ruido y tanta resistencia, lo que indica que hay sectores que no quieren que la cosa cambie para seguir conservando el poder que tienen sobre la vida de las personas.-Voy a estar participando de un colectivo político de jóvenes de mi provincia que piensen y elaboren políticas a 20 años.