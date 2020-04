Redacción de Página Política De la

Para el senador oficialista por en Entre Ríos “lo que queda claro es que es una cuestión del Congreso resolver cómo debe funcionar, palabras más o menos, según dice el fallo. Nunca hubo dudas que era el Senado quien debía resolver la cuestión del reglamento, eso estaba fuera de discusión y la Corte lo ratificó. Lo que se esperaba era, en esta situación extraordinaria, que la Corte le dé mayor seguridad al funcionamiento de un órgano de la democracia”, apuntó ante. Y agregó: “En resumen, el fallo no es malo ni bueno. La Corte no hizo nada, dijo lo que todos ya sabíamos”.El legislador puso de relieve el inconveniente que se presenta al sesionar. “Para hacerlo virtualmente o de una manera no convencional se requiere de una reforma al reglamento que, para hacerla, hay que sesionar, por lo tanto seguimos en el mismo lugar. Antes de todo esto le manifesté a (José Miguel Ángel) Mayans que como plan B podíamos hacer un acuerdo con todos los bloques para reformar el reglamento de manera virtual ad referéndum, para cuando se pueda sesionar con normalidad”, señaló.Más adelantó advirtió sobre el conflicto que puede haber más adelante: “¿Qué sucede si todas las fuerzas políticas acordamos sesionar de manera virtual, aprobamos leyes, y después viene un ciudadano e impugna lo aprobado porque entiende que se sesionó irregularmente?”, se preguntó.Kueider le quitó dramatismo a las especulaciones en torno a que el Senado quiere sesionar para avanzar con el proyecto que aplicaría lo que se dio en conocer el “impuesto Patria” a las grandes fortunas. “No creo en eso, nosotros lo que queremos es sesionar, nada más”, afirmó el senador, que contó que en el plano del trabajo parlamentario en comisiones se está haciendo virtualmente.