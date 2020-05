Redacción de Página Política De la

“Desde el 10 de diciembre tenemos un Congreso virtualmente parado, primero por el receso y ahora en virtud de los impedimentos que impone el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, criticó la dirigente que apuntó que “la tarea legislativa es una tarea esencial, como muchas otras actividades, pero mucho más aún, porque tiene que ver con el funcionamiento democrático e institucional del país. Necesitamos que el oficialismo tome las cosas en serio”, reclamó y minimizó el temario para el encuentro de este jueves.“No estamos discutiendo temas esenciales. Desde Juntos por el Cambio, a pesar de la situación que atravesamos, presentamos una gran cantidad de proyectos sobre asuntos que tienen que ver con la coyuntura del país, pero nada de eso se discute, porque nada de eso le interesa a la mayoría oficialista, que al mejor estilo menemista parece que se encandiló con el encanto de gobernar por Decretos de Necesidad y Urgencia”, señaló la entrerriana.Repasó los temas: una modificación a la Ley N°26206, de Educación Nacional, relacionada con la educación a distancia; un proyecto de resolución en reconocimiento al personal de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán”, personal de la salud de la República Argentina, personal de las actividades esenciales en los ámbitos de las áreas sociales de la Nación y de las jurisdicciones subnacionales e individuos voluntarios que trabajan en la detección, lucha y atención de emergencias contra la pandemia del coronavirus; y finalmente; un proyecto de ley sobre recetas electrónicas o digitales para la prescripción y dispensación de medicamentos u otras prescripciones, y plataformas de teleasistencia en salud para todo el territorio nacional.“No le resto importancia a los temas que vamos a tratar. Es más, uno de ellos incluso lleva mi firma, pero da la sensación que nada de lo verdaderamente importante importa, si se me permite la redundancia. El Presidente de la Cámara, Sergio Massa, hace todo lo posible para que la voz de la oposición no suene fuerte y para que la agenda de problemas de los argentinos no encuentre eco en el Congreso”, concluyó.