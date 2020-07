Campaña

Con la adhesión de una decena de diputados radicales, la entrerriana formuló la propuesta que define “corresponsabilidad” como el compartir “las tareas de cuidado, domésticas y de crianza entre varones y mujeres”.Plantea como objetivo de la campaña la promoción de “un cambio cultural acerca de la corresponsabilidad de género en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado” a cargo de las mujeres de manera desproporcionada.La campaña se plantea en torno a piezas de folletería y en versiones digitales para redes sociales y Whatsapp con el fin de promover la corresponsabilidad en los cuidados.También se propone el desarrollo de spot radiales y de televisión destinados a fortalecer la democratización del trabajo doméstico y de cuidado así como también apuntar a la importancia que tal proceso supone para “el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”.Se propone incluir la temática específicamente en las capacitaciones a funcionarios o trabajadores del Estado, contempladas en la Ley Micaela.El proyecto, en su artículo 6, insta a adherir a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios para el desarrollo de esta iniciativa de la que son cofirmantes Claudia Najul, Camila Crescimbeni, Lidia Ascarate, Josefina Mendoza, Alvaro De Lamadrid, Karina Banfi, José Riccardo y Gonzalo Del Cerro.En los fundamentos del proyecto, Lena repara en las inequidades planteadas en distintos planos entre hombres y mujeres. Pone el acento en “el trabajo no remunerado” que realizan mujeres “sin pago alguno y que se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada”.“Se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica al trabajo para autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidados no remuneradas para el propio hogar o para apoyo a otros hogares”, informa la diputada y cita los datos del Indec que muestran que “nueve de cada diez mujeres dedica gran parte de su día a las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Los varones tienen una participación menor: sólo seis de cada diez realizan estas tareas y también en menor tiempo promedio”.Cita el relevamiento del Indec respecto del “Uso del Tiempo” que muestra claramente que “las mujeres invierten tres horas más de su tiempo que los varones en las tareas domésticas, y estas diferencias se advierten en cada provincia de Argentina”.“El 76% de los trabajos domésticos no remunerados en nuestro país son realizados por mujeres. Incluso las mujeres que trabajan full time le dedican más tiempo de su vida a estas actividades que los varones que están desempleados”, comparó Lena que atribuyó esta realidad a “concepciones acerca de los roles que deben desempeñar” las mujeres. “Social, cultural e ideológicamente se considera que las mujeres deben encargarse de estas tareas porque les corresponde o porque son las que tienen el amor para hacerlas”, cuestionó la diputada.“Las mujeres sacrifican su tiempo de ocio, formación, acceso a un empleo remunerado digno, su autonomía y capacidad de decisión cuando esos hogares y los seres queridos deben ser un compromiso de cuidado de todas las personas adultas que los habitan”, concluyó la diputada radical que también repasa indicadores de un centro de estudios, Atenea, que advierte acerca del modo en que se profundizó esta realidad en el contexto de la pandemia que además midió en tiempos y en dinero lo que supone esta inequidad al interior de la organización familiar.La propuesta de Lena elige como autoridad de aplicación, si se aprobara la ley, al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.La cartera, a cargo desde diciembre de Elizabeth Gómez Alcorta, ha tomado la problemática como uno de los ejes de trabajo, con la creación del área de Cuidados.En efecto, fue uno de los temas centrales que impulsó la funcionaria en el encuentro que tuvo en Entre Ríos con legisladoras y dirigentes políticas, en febrero pasado, en oportunidad del foro regional de confección del Plan Nacional Contra las Violencias.Gómez Alcorta planteó como meta de su gestión lograr “fortalecer el auxilio del Estado en la tarea de cuidado”. También postuló la consolidación de “las redes con las organizaciones sociales vinculadas a la problemática”.“En Argentina, el promedio que usamos las mujeres son 6 horas diarias en relación a las 2 que usan los varones para las tareas diarias. Hay una diferencia de 4 horas, de lunes a viernes son 20 horas, y sacando los fines de semana, al mes son 80 horas más”. “Imaginemos que nos dan 80 horas más por mes para hacer lo que queramos; para tomar mate, dormir, correr, estudiar, bañarse tranquila, estudiar, depilarse, entre otras actividades. Son 80 horas lo que nos marca la desigualdad entre varones y mujeres en todos nuestros ámbitos”, subrayó Gómez Alcorta que instó a “conquistar esas horas” para lo cual opinó que “es el Estado el que tiene que intervenir en esa organización del cuidado, junto a la sociedad civil, el sector privado y la familia”.