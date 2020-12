Redacción de Página Política De la

“Quiero recordarla. Fue una defensora de los derechos de las mujeres, un orgullo no sólo para mi partido, la Unión Cívica Radical, sino para todo el arco político y para toda la sociedad”, rescató la dirigente de Chajarí.“Esta diputada fue la primera en presentar un proyecto de ley sobre la despenalización. Hace más de 20 años hablaba de descorrer los velos y tratar estos temas sin hipocresía. Tengo la profunda convicción de que en este tema que existe y que duele no podemos mirar para el costado y mucho menos lo puede hacer el Estado”, exhortó Lena.“Los legisladores debemos legislar sin creencias religiosas, sin experiencias personales, pero sobre todo sin tener en cuenta nuestras experiencias personales pero sobre todas las cosas sin hipocresía”, dijo.Concedió que el asunto en tratamiento “es un tema difícil, doloroso, que nos afecta directa o indirectamente a todas las mujeres, sin distinción de ideologías, de creencias religiosas, de nivel de educación o de nivel económico”. “La penalización o la criminalización que existe en la actualidad no evitó ni evita que los abortos existan. Lo que produce es llevar a las mujeres en un ámbito oscuro, inseguro, de la clandestinidad; que pueda quedar con secuelas graves o terminar en su muerte”, argumentó.“Es innegable que las más desprotegidas son las mujeres de los sectores más vulnerables sin recursos económicos, sin recursos simbólicos”, distinguió Lena y resumió que en el debate “no estamos tratando aborto si o no, si estamos a favor de la vida o a favor de la muerte; lo que estamos debatiendo es si mantenemos un sistema de causales que es restrictivo o si ampliamos los derechos al aborto legal seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación”.Aseguró que las estadísticas oficiales refieren a “más de 40 mil internaciones por año por aborto inseguro” lo que lleva a un cálculo de entre 150 mil y 500 mil abortos a lo largo y ancho del país.“Si esta ley se sanciona no obliga a nadie a abortar pero aquella mujer, que de una manera personal y dolorosa así decide hacerlo, se le darán las opciones y se le garantizará el derecho a una decisión libre e informada, sin prejuicios y sin discriminación”, remarcó y puso en valor que “si decide continuar con su embarazo, la ley de los 1000 días que le ofrece la protección”.Rescató la experiencia de Uruguay tras la despenalización y marcó que “el camino d ela ESI, el acceso a los métodos anticonceptivos y esta ley serán para evitar, disminuir y dejar de lamentar situaciones dolorosas”.