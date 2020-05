Redacción de Página Política De la

Ecos de la oscuridad

La denuncia

La intervención a cargo de Cristina Caamaño hizo la presentación este martes en forma electrónica ante la justicia federal por un “proceso sistémico de inteligencia ilegal” contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas y fuerzas policiales, entre otros. Tras el sorteo de rigor, la causa recayó en el juzgado número ocho, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.La ex diputada provincial por el justicialismo, oriunda de Gualeguaychú, Leticia Angerosa, es la única entrerriana en la nómina que deberá investigar la Justicia. De los 21 desaparecidos de Gualeguaychú, dos de ellos son sus hermanos. Leticia fue militante de los derechos humanos y a lo largo de su vida ocupó cargos públicos. El último, una banca en la Cámara de Diputados.“Me sorprendió verme en el listado de las personas espiadas por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri”, dijo la exlegisladora ay defendió enfáticamente la denuncia formulada por la interventora.“Estoy totalmente de acuerdo con la denuncia formal llevada adelante por Cristina Caamaño”, manifestó la dirigente que consideró que “la investigación que se dé en este marco es sumamente necesaria y se deberá realizar a fondo”.“Es indispensable saber la verdad sobre estas prácticas sistemáticas de espionaje ilegal que nos retrotraen a los momentos más oscuros y dolorosos de la Argentina”, reclamó.Al menos desde el 2 de junio de 2016, bajo la gestión de Gustavo Arribas, se realizó espionaje desde la propia Agencia de Inteligencia sobre correos electrónicos privados de casi cien personas. La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado.Los delitos a investigar se enmarcan en la posible violación del artículo 4 incisos 2, 5 y 43 de la Ley de Inteligencia Nacional. Según el texto de la denuncia, las tareas de inteligencia que se detectaron “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido. Es así que debemos hablar lisa y llanamente de producción de inteligencia ilegal”.A partir de un “análisis de rutina” llevado a cabo por la gestión de la interventora Caamaño en el disco rígido que hoy ya está en manos de la Justicia “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco” en los que se almacenaba la información obtenida sin orden judicial. Según el escrito “del análisis surge que se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla”. La demanda afirma que hubo “un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados”.La lista completa de las personas que fueron espiadas de manera ilegal según figura en la denuncia es la siguiente:• Carlos LOPEZ• Luis Fernando NAVARRO• Mariana PONCE DE LEON• Rodolfo TAILHADE• Marcos HARGUINTEGUY;• Martín SABATELLA• Leonardo SABATELLA;• Juan Manuel PEDRINI• Carlos Alfonso TOMADA• Elisabeth GOMEZ ALCORTA;• Verónica MAGARIO• Joaquín ESCOBAR• Hugo MATZKIN• Araceli BELLOTA• Gastón CASTAGNETO• Carlos CASTAGNETO• Valeria SILVA• Andrea Gabriela VACA NARVAJA• Ricardo FORSTER• Lía MENDEZ• Guillermo MOSTOL• Walter ARIELI• Jorge PISSACO• María Lara CARVAJAL• Hugo SERPA• Lucila PUYOL GARATEGUI• Daniel YARMOLINSKI• Gabriela CERRUTI• Laura ALONSO• Nicolás MASSOT• Ernesto SANZ• Ofelia CEDOLA• Esteban DIBAJA• Leticia ANGEROSA• Horacio MIZRAHI• Héctor DAER• Mario NEGRI• Patricia CUBRÍA• Omar PEROTTI• Silvia HORNE• Silvia ROJKES;• Ángel ROZAS• Martín DONATE;• Alejandro LOEDA;• Alberto WERETILNECK• Eleonora HEINRICH• Cristina BRITEZ;• Marcos CLERI• Gerardo ARANGUREN• Luis MAJUL• Gabriela TROIANO;• Mario BARLETTA• Adrián GRANA;• José PITIN ARAGON• Gustavo Alfredo WALKER;• Salvador CABRAL• Miguel NANNU• Waldo CARRIZO• Mauricio MAS• Nicolás CANOSA• Guido PASAMONIK• Sergio ZURANO• Mauro BATTAFARANO• Pablo Oscar VERA;• Susana GUTT• Daniel YARMOLINSKI• Adriana FONTANA• Marianela PAEZ• María Laura PENNISI• Carlos RAIMUNDI• Gerardo RICO• Hugo PEROSA• Anabela ALDANONDO• Guillermo MOSTOL• Raúl REYES• Marcela RIPOLI• María del Carmen PEÑA• Ángel GRACIANO• Sol GONZALEZ• Cintia LUJANA;• Ernesto PAILLALEF• SALERNO ERCOLANI• Delfina SUPISICHE• Fernando TORRILLATE• Gustavo TRAVERSO• Pablo Oscar VERA• Susana GUTT• Comisaría 3ra Avellaneda, SIPOBA, Sup. Gral. POL. BONAERENSE, Policía Lanús, Policía Científica.