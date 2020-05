Redacción de Página Política De la

Informe

Luego de la exposición virtual, Loggio destacó que el funcionario judicial “hizo un abordaje de un tema que está muy instalado en la opinión pública a través de los medios masivos de la corporación mediática: el de los reclusos que salen a raíz de la pandemia. Desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia, en Entre Ríos sólo hay 14 presos con prisión domiciliaria”.En este sentido recordó: “No quedan en libertad, van a cumplir la pena a sus domicilios”, y amplió: “Esto está administrado y es para casos de reclusos con delitos menores o que estén por cumplir su pena. Los homicidas, femicidas, presos por delitos de lesa humanidad o contra la integridad sexual no saldrán”.“En esta situación de pandemia, lo peor que se puede hacer es política partidaria”, sostuvo Loggio, “fue tan impactante el trabajo mediático de la corporación Clarín, La Nación, Infobae y otros que se pensó que los números (de casos) eran mucho más grandes. Y estos son los reales”, desmintió Loggio.Destacó el planteo realizado por el funcionario judicial sobre la necesidad de llevar adelante estos cuidados para que no se produzca una saturación del sistema de salud: “Las cárceles están superpobladas porque en el sistema penitenciario de Entre Ríos hay alojadas 500 personas por disposición de la Justicia Federal. Hay necesidad de resguardar espacios en las unidades penales por si hubiera un caso de contagio de Covid-19 para aislarlo. Si no se hiciera ese lugar, sería imposible contar con el espacio de aislamiento. Y si hay un infectado, habría una masificación que saturaría el sistema público de salud porque ¿dónde iría el detenido contagiado? Al Hospital, a ocupar una cama que podría ser de otro ciudadano”.El diputado valoró el informe de Benítez sobre el sistema penitenciario de Entre Ríos: “Desde la mirada del Ministerio Público de la Defensa y acerca de cómo hay que trabajar para que la pandemia del Coronavirus no afecte a la población carcelaria y si lo hace, que sea con el menor nivel de impacto posible, detallando los controles y cuidados que se están dando desde las unidades penales con el exterior. Al estar la población penal muy concentrada es un lugar que hay mucho riesgo”.“El defensor General dio algunos datos que muchos diputados no conocían, como por ejemplo que el sistema carcelario provincial tiene 2.800 reclusos, el 30% es por delitos menores y sólo el 10% tiene prisión preventiva a diferencia de lo que vemos en los medios masivos capitalinos que ocurre en ciudad y provincia de Buenos Aires, donde es profusa la cantidad de reclusos sin condena firme, lo que no ocurre en Entre Ríos”, concluyó.