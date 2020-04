Nueva etapa

Las excepciones, explica, fueron para “acompañar algunos reclamos de gente que uno sabe que la está pasando mal y a las que estamos tratando de ayudar en la medida que se pueda”. Estuvo reunido con miembros de una organización civil de la zona este de la ciudad de Concordia, que desarrolla “un gran trabajo social”; y viajó a Los Charrúas “para llevar unas donaciones que me pidieron para el comedor comunitario Caritas Felices y el merendero de la asociación Charruarte”.Eso fue todo. Los demás días los pasó en su casa en Concordia -de tres habitaciones, un patio y un jardín- junto a su mujer y su hijo, prácticamente sin salir. Aprovechó el mayor tiempo disponible para terminar, la novela de Almudena Grandes que venía leyendo con fruición, como ha hecho con buena parte de la obra de la escritora madrileña, autora de una saga de novelas relacionadas a la guerra civil española, un capítulo de la historia reciente que lo apasiona.Lector voraz, según se autodefinirse, Loggio se metió también en estos días con, de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo de Alberto Fernández. Lo reseña como “un interesante análisis que ubica la primera etapa, entre la asunción de Néstor Kirchner y la resolución 125, como la más virtuosa. Yo tiendo a creer que es así, en la construcción política y en lo económico”.Asegura que la TV lo cansa y que, frente a la pantalla, prefiere Netflix. Recomienda dos series policiales islandesas que vio en estos días:“Mi actividad política ha sido muy limitada estos días. Lo estamos resolviendo todo por teléfono y mensajes de whatsapp”, cuenta a, mientras espera que se ponga en funcionamiento la plataforma virtual con la que la Cámara de Diputados proyecta continuar su trabajo en este período especial.Loggio preside la comisión de Comercio, Industria y Producción. “Para mí era muy importante tener protagonismo allí, por la experiencia que tengo de muchos años en el Ejecutivo de Concordia y de la Provincia. Me parece que podemos hacer mucho en la legislación, para el rol de las pymes especialmente. Se viene una etapa pos cuarentena muy dinámica que nos va a obligar a todos a tener los oídos muy atentos a las nuevas demandas y un rol del Estado que creo será diferente al que estamos acostumbrados”, presume.“Si bien no es fácil cambiar el orden mundial, hacer frente al poder de las corporaciones y los grupos concentrados, creo que habrá cambios en la estructura de los estados”, arriesga el dirigente del Frente Grande.Para Loggio, la globalización económica “ha llevado a un límite insoportable la presión financiera sobre los estados nacionales. Pero, sin embargo, ante una crisis de supervivencia como la que estamos viviendo con la pandemia, son los estados nacionales los que establecen las respuestas y el cuidado al pueblo. De ninguna manera el mercado puede hacerse cargo de resolver los problemas de la sociedad. Esto me parece que va a volver a cobrar valor porque la sociedad lo está entendiendo así”.A su juicio, Alberto Fernández, es “un ejemplar alumno de Néstor Kirchner”. Pondera el modo en que está manejando esta crisis, “poniendo al Estado en un rol extraordinario, definiendo claramente una prioridad”. Y presume que “esa misma potencia que se pone desde el Estado para afrontar la crisis sanitaria la va a poner a posteriori para recuperar la economía”.“La sociedad va a estar mucho más permeable a entender que el Estado debe jugar un rol muy fuerte, que no hay más lugar, por lo menos por un par de años, para que los sectores financieros tengan negocios como en la época de Macri con las Lelic, las Lebac, o para que las empresas hagan lo que se les antoja. El Estado debe empezar a regular cada vez más y generar escenarios competitivos en el mundo del mercado, pero con fuertes controles que hoy no hay”, propone.