Y agregó: “La decisión del gobierno nacional de realizar un salvataje sobre la firma Vicentin para proteger a los trabajadores y a los productores de la estafa que hicieron los empresarios que administraban el conglomerado es una medida puntual y específica sobre un sector estratégico. No puede ser presentada a los ojos de la sociedad argentina como una estrategia de enajenación de la propiedad privada”.Además, el legislador apuntó: “El nivel de irresponsabilidad y de desapego a la vida que tiene la dirigencia de Cambiemos llega al extremos de concretar esta acción falaz en medio de la peor pandemia de la que se tenga memoria, mientras el pueblo argentino lleva adelante una lucha de meses para frenar un virus para el cual no hay vacuna ni tratamiento médico certero que permita enfrentarlo”.“Resulta irrisorio el planteo de que se movilizarán manteniendo distancia social y utilizando barbijos. En dos semanas veremos cuál ha sido el impacto de este desatino de un sector de la dirigencia opositora en la salud de la población, de los que participaron y no en esta convocatoria. Seguramente entonces actuarán con la misma pedantería que ahora”, adelantó.La historia de Vicentin, sobre todo la de los últimos 60 años “puede ser contada como la historia de las prebendas que obtuvo del Estado a costillas del pueblo santafesino en particular y argentino en general”, señaló Loggio.El legislador recordó que en la década del 60’, la dictadura de Juan Carlos Onganía le cedió en forma gratuita grandes extensiones de tierra para su proyecto algodonero y de cría vacuna; después del golpe de 1979, otra dictadura le dio el puerto de aguas profundas sobre el río Paraná y unos pocos años después Domingo Felipe Cavallo le estatizó la deuda a través de una resolución del Banco Central.“Llama también la atención que Vicentin entre 2003 y 2015 haya recibido 120 millones de dólares en créditos del Banco Nación y que en los cuatro años del macrismo esa cifra haya sido de u$s 150 millones, con u$s 86 millones entregados en 26 créditos durante los últimos 30 días del gobierno de Cambiemos”, puntualizó.“Los ex integrantes del gobierno de Cambiemos, sobre todo personajes oscuros como Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación, y Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central, tienen que dar muchas explicaciones a la Justicia por esta nueva estafa. Así nos enteraremos también hasta dónde llegan las responsabilidades políticas del ex presidente Mauricio Macri y de su ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, que no pueden hacerse los distraídos”, acusó.“Mientras Vicentin estaba en pleno proceso de cesación de pagos con los bancos, estafando a sus trabajadores y a los productores que les confiaron el fruto de sus esfuerzos, se constituía en el principal aportante de la campaña de Juntos por el Cambio y de las intenciones reeleccionistas de Mauricio Macri”, recordó.“Hay una veintena de productores entrerrianos que quedaron enganchados con acreencias con Vicentin. Uno de ellos es el ex candidato a la gobernación de Cambiemos Atilio Benedetti y otro es el intendente de Victoria, Domingo Maiocco. Tal vez los veamos en este banderazo en su doble rol de dirigentes políticos y de acreedores del concurso de Vicentin”, concluyó.