Acosta, Troncoso y Anguiano hicieron caer la interpelación a Romero, junto a Zacarías.

“Maltratados”

la semana pasada:Salvo Zacarías, todos los demás diputados mencionados votaron a favor también de la interpelación a Romero. Es decir, hicieron las dos cosas: pedido de informes e interpelación. Entendieron que una cosa no impedía la otra.Pero Acosta, Anguiano y Troncoso, en cambio, optaron por sostener sólo el pedido de informes y no llevar a Romero al recinto. En el parte de prensa emitido este lunes, consideraron necesario negar “cualquier tipo de acuerdo” con el peronismo y afirmaron que “el proyecto fue presentado igual sin los votos suficientes en el recinto, donde mantuvimos nuestra posición”.“Además, trabajamos en iniciativas en coautoría con nuestros pares de la UCR por esta situación, por ello no entendemos por qué ahora somos maltratados y acusados ¿por ser coherentes, responsables y actuar bien institucionalmente?”, se preguntan.“La violencia de género en nuestro país es un asunto muy serio, debemos abordarla con compromiso, sin banderas partidarias ni oportunismo. Repudiamos las prácticas de quienes buscan ser oposición por la oposición misma y hacer política irresponsable con un tema tan sensible y doloroso como la muerte”, devolvieron, en dura acusación al resto de la bancada de Cambiemos.“Nuestro compromiso fue, es y será saber qué pasó con este caso, y seguir trabajando para evitar que se repita en Entre Ríos, siempre desde una oposición constructiva”, concluye el parte de prensa.